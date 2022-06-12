台北電影院狂傳「啾啾聲」被公審　她含淚帶妥瑞氏兒出去：殘酷

▲電影院示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北天母一名女網友表示，她12日看電影時不斷聽到刺耳的「啾啾聲」，在其他民眾大聲指責的情況下，才知道是一名母親帶著有妥瑞氏症的孩子嘗試看電影。在眾人的指責中，這位母親最後只能無奈地離場，而小朋友也邊走邊道歉地說，「其實我很好的」。

該名女網友在臉書社團「Gangs of Tian Mu 天母幫」發文表示，她11日上午在某電影院看電影時，從播放電影預告就時不時有傳出「啾啾聲」，聲音像是小鳥又像機器運轉聲，很刺耳、讓人出戲，而電影正式開始後，聲音仍持續發出。

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「誰啊？」一名觀看電影的民眾先喊出來後，其他的人也立刻譴責「這麼沒有公德心？」「出去好嗎？」此時，一名女子對著大家道歉，「對不起，我的小孩有妥瑞氏症，他進到電影院已經很勇敢了！我現在就帶他離開，至少我們試過了，社會就是這麼殘酷！」

原PO說，她在黑暗中看到女子帶著一名7、8歲的小男孩離開，小男孩邊走時還邊跟大家道歉，「其實我很好的」，讓她感覺非常難過，「今天先不論公德心和同理心，這很難一言以蔽之，如果媽媽有在社團裡，我想鼓勵妳們！妳帶孩子走出舒適圈，真的很棒很勇敢！」

▲原PO全文如上。（圖／翻攝天母幫臉書）



網友看完紛紛留言，「我在現場的話會大聲的跟那個家庭說對不起」、「我們家也有個會『啾啾啾』的妥瑞氏兒。我可以想像那位媽媽心中有多難受。我們真的很想正常過生活。也真的不想打擾別人看電影」、「媽媽和孩子都很勇敢，超棒的！媽媽的勇敢和不逃避我超佩服的，她的孩子長大一定會很傑出，因為有這麼棒的媽媽在後面支持」、「買票的時候跟櫃台說一聲，我覺得也許可以處理的更好」、「如果提前知道，或許那人就不會出言不遜了。有什麼方式，可以讓其他人知道呢？」

也有人說，「覺得最後一句多了。畢竟別人也有花錢買電影票想安安靜靜看個電影的權利啊，這樣就要被說殘酷，這個社會真的是滿殘酷的」、「前面說的不錯，但是後段的話大可不用那樣說！因為她說明緣由後，如果還有人再非議或指責她母子倆，那才是她所謂的社會無情」、「善良是一種選擇，但不是義務，只能說受不了出聲的也沒錯，因為沒接觸過這種病症的人並不知道這種聲音是生病的現象，或許以為是有人在故意發怪聲，但我想那位媽媽走出去後，坐那附近的觀眾應該都會出戲一陣子…畢竟大部分的人還是富有同情心與同理心的」。

有特教老師分享，「身為一位前特教老師也是一位身心障礙者的妹妹，我能完全理解這位媽媽的心情. 太支持她了！在戲院裡抱怨的人，我也能理解，但是當這位媽媽解釋後，就應該要有人也勇敢地說，『沒關係，他超讚的，媽媽也好棒，電影我們一起看！』當時如果有人願意追出去請這對母子留下一起享受電影，這會多好！你不方便兩個小時，可以改變一位媽媽和一個孩子的一天， Why not！」

▼網友體諒媽媽跟小朋友的不易。（圖／翻攝天母幫臉書）



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