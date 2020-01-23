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被冷氣吵了5年抓狂…他怒告樓下求償165萬　環保局一驗傻眼「房客超無奈」

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▲▼傳統公寓因為沒有預留冷氣放置位子，所以往往只能採外掛牆壁的安裝方式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲黃男控訴被樓下冷氣吵了5年，向房客求償165萬，北院審理時請環保局前往檢測，數值讓眾人傻眼。（示意圖，非新聞當事地／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

俗話說「千金買房，萬金買鄰」，若在外面工作累了一天，回家還要被鄰居吵鬧，真的會讓人抓狂…，住台北信義區的黃姓男子控訴，樓下的店面自2013年起，屋內的空調一直發出強烈震動與低頻音，經多次反應仍不改善，讓他氣得向目前承租的音樂公司求償165萬，北院審理後，依冷氣聲響未達噪音標準，判店家免賠。

黃男控訴，他們住家樓下的店面，自2013年間出租後，屋內冷氣發出的噪音、震動，嚴重影響住戶安寧，且反應多次都沒改善，目前冷氣設備已嚴重老化，先前更經環保局檢測噪音超標，但音樂公司卻一點作為都沒有，讓他怒告要求停止使用冷氣，並求償165萬元。

但音樂公司認為，他們自2016年11月才承租店面，黃男提出2015年8月間環保局的噪音檢舉單，與他們無關，且店面位在第三類噪音管制區（日間標準37分貝、夜間標準32分貝），黃男也沒提出噪音超標的證據，音樂公司主張黃男的訴求不合理。

北院審理時，請台北市環保局於2019年5月6日上午，前往該店面檢測，報告中9數據最高僅30.1分貝，顯然未達第三類噪音管制區標準，且就算是最嚴格的第一類噪音管制，日間標準也有32分貝，本店面測出來最高也才30.1分貝，以常理來看，實在不到「一般人」無法忍受的程度，判黃男敗訴，店家免賠。

黃男不服上訴，卻沒提出上訴聲明，也沒繳裁判費，北院於2019年12月16日駁回上訴。

音樂公司接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，黃男在店面前一手房客承租時，曾找環保局來檢測，當時並未噪音超標，他們承租後，也只是沿用房東留下的冷氣設備，不明白為何黃男不找房東負責，卻對他們提告，在訴訟結束後，黃男仍持續貼單反應噪音問題，他們這次租約到期後，不會再續租。

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