改變農民稻草僅能燃燒的錯誤觀念　環保局示範廢棄稻稈再利用

▲台南市環保局示範廢棄稻稈再利用，希望改變農民稻草僅能燃燒的錯誤觀念。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為改變農民對於稻草僅能燃燒的錯誤觀念，台南市環保局特在後壁區粕面宋江公園，辦理「獨稻之處-廢棄稻稈再利用」記者會，現場除示範空拍機稽查管制方式外，更搭配稻草蓆實作及裸露地覆蓋示範，展現稻草再利用、循環經濟之獨特性與價值。

環保局表示，台南市二期稻作已收割完成，然而仍有部分農民保有露天燃燒舊有觀念，此方式不僅產生漫天濃煙，產生大量PM2.5及PM10，影響空氣品質及行車安全，若處理不慎還將引起火災，對環境及生命財產上皆會造成重大危害。

台南市長黃偉哲說，在講求珍惜資源、循環再利用的現在，稻草或果樹樹枝等農業廢棄物有更多、更好的處理方式及去化管道可替代，像是現地切碎翻耕提高地力、覆蓋裸露地減少揚塵，促進植被生長或製作衍生性燃料等等。透過循環經濟方式再利用，不僅能將廢棄物變黃金，同時又能兼顧維護本市空氣品質，可說是一舉數得；所以，懇請農民朋友們，請改變露天燃燒習慣，當個友善環境的現代農民！

環保局長林淵淙表示，經過多年宣傳與管制，稻草燃燒情形已大幅降低，燃燒面積從2013年181公頃降至2019年12.8公頃；另查每年10月至翌年1月期間為露天燃燒高峰期，露天燃燒裁罰件數佔全年度裁罰件數的61％，除燃燒廢棄稻草外，還有果園修整的樹枝、落葉與雜草，因此這段時間環保局除加派人員稽巡查外，近年更是利用科學儀器（UAV無人飛機）擴大巡視範圍，快速了解附近是否有正在露天燃燒，藉此再次呼籲民眾勿露天燃燒，共同守護大台南環境品質，違法露天燃燒者，可處新台幣1200元以上10萬元以下罰款，請勿以身試法。