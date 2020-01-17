半夜噪音響不停！夫妻失眠怒砸錢蒐證…驚揭她「在家資源回收」

▲謝女時常在製造出惱人噪音，導致樓下鄰居林姓夫妻不得安眠，經1年蒐證，憤怒向法院提告。（圖／pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄謝姓女子2018年起疑似在家中從事資源回收工作，導致每日從早到晚，不定時都會發出「咚咚」等敲擊、吵雜的噪音，嚴重影響住戶安寧。家住謝女樓下的林姓夫妻表示，他們生活因此受嚴重干擾，甚至須靠藥物才能入睡，經1年蒐證，決定提告。橋頭地院審結，判謝女須賠償夫妻倆各9萬元，並自晚上11點至凌晨7點，不得製造惱人噪音，不得上訴。

據判決，林姓夫妻自2018年起開始受鄰居噪音所擾，因住家正樓上的謝女每日從早到晚至凌晨，都會不定時發出「咚咚」的敲擊聲、放水聲、搬動重物的噪音，不時還會傳出重物掉落地板的撞擊聲，已嚴重影響他們的居住安寧，致晚上無法順利入睡，甚至還需要靠藥物才能進入夢鄉。

林姓夫妻在不堪其擾下決定提告，為收集噪音，他們不僅租借專業錄音器材，還大手筆花費5萬元製成光碟，將證據送交法院，同時求償夫妻雙方精神慰撫金各12萬元。謝女法庭上回辯，自己生活節奏正常，晚上固定10點半就寢，早上都7點許起床，並不會在深夜搬動重物或發出奇怪噪音，她再解釋，會從事資源回收是因過去在職場受傷丟了工作，無收入的情況下才會開始整理同棟住戶提供的資源回收物，用來補貼家用。

橋頭地院審理時，法官勘驗林姓夫妻所提供的錄音證據，確定謝女確實有製造出拖拉物品、連續敲打等令人難以忍受的聲響，審結，判謝女須賠償林姓夫妻各9萬元，並規定她自晚上11點至凌晨7點，不得製造噪音。

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