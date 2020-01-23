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春節返鄉塞車救星　KKBOX推薦開車音樂歌單

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▲▼KKBOX。（圖／KKBOX提供）

▲為了解決駕駛開車返鄉塞車的煩悶，KKBOX今年特別推出開車音樂清單。（圖／KKBOX提供）

記者邱倢芯／台北報導

過年返鄉最怕的就是遇到塞車，「音樂」也被網路調查評選為前五大塞車時不可或缺的必備好物。而KKBOX 不僅支援Apple CarPlay與Android Auto雙平台，也為Android版本用戶推出「車用模式」，今年更特別整理了適合開車時聽的音樂歌單並拍攝「點擊破億的華語金曲」搞笑影片，趣味地為大家示範返鄉塞車、外出旅遊時，音樂可以怎麼陪伴。

KKBOX也首次推出電動車專屬兩大音樂旅程，讓音樂不論在返鄉或是旅遊時，皆能成為車上最好的陪伴。

在KKBOX的「曲風情境」中，特別為開車及準備旅行的用戶準備了「在路上」的分類，根據KKBOX音樂大數據觀察，最受歡迎的開車必聽歌單為「聽著舒服旋律，擁抱自然吧！（https://kkbox.fm/5D4hQS）」及「兜風必備輕電音精選（https://kkbox.fm/7D4MRe）」。

KKBOX表示，每年在遇到連假或過年的時候，跟開車及旅行有關的歌單點擊就會比平常更高，其實開車時要聽什麼歌也很重要，通常一開始上路，大家精神奕奕，可以先播放一些旋律輕快的歌曲、排行榜或電視電影歌曲，將歌單作為車上聊天話題，聽歌的同時打破彼此的隔閡與距離。

遇到長時間塞車或想打瞌睡時，超洗腦的K歌或嘻哈、舞曲等嗨歌是絕佳選擇。另外，春遊與家人長輩同行時，別忘了當個體貼的好旅伴，懷舊歌單準備好，漫漫長途沒煩惱。

▼遇到長時間塞車或想打瞌睡時，超洗腦的K歌或嘻哈、舞曲等嗨歌是絕佳選擇。（圖／KKBOX提供）

▲▼KKBOX。（圖／KKBOX提供）

另一方面，KKBOX也特別與特斯拉合作，推出以音樂結合電動車為主題的「Music Power」活動，打造兩種TESLA專屬音樂旅程，第一個是歌單旅程，特別為TESLA車主們設計「Music Power主題歌單」，包含以中文為主，一個人開車時適合聽的「週末就是要享受這種chill（https://kkbox.fm/TD4pQf）及以英文為主，一群人一起嗨的「Power on the road（https://kkbox.fm/QD4gox）」，提供車主不論是返鄉與旅行、一個人或一群人都有適合的音樂相隨。

第二個是為KKBOX用戶設計的專屬體驗旅程，結合音樂、電動車、旅遊三個最Chill的娛樂元素，特別推出「Music Power-Vol.1 台南古都之旅」，KKBOX會員即日起至2020/2/23期間，到活動網頁（https://kkbox.fm/j2qCzc），選擇最想擁有的 TESLA 車款並填寫個人資料，即有機會獲選三天兩夜 TESLA Model 3 深度試駕體驗 、KKBOX 90天白金會員體驗以及音樂故事Passport，可以持有這本護照一路開TESLA到台南體驗，以最優惠的價格享受在地人才懂的台南道地美食，另外還有機會「免費入住」台南煙波大飯店豪華雙人房一晚，在充滿文化與美食的府城，實際感受音樂與電動車結合的獨特魅力。

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