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金鼠年犯太歲4生肖「鼠兔馬雞」　三大禁忌一次看懂！

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記者黃翊婷／綜合報導

2020年坐犯太歲的是屬鼠的朋友，還有偏沖太歲屬兔、屬雞的朋友，以及正沖太歲屬馬的朋友，這4個生肖的民眾在新的一年要格外注意自己的言行舉止，也能根據個人信仰進行一些開運儀式，如果還是覺得不安心，也可以多留意以下3個禁忌，或許就能成功化煞轉運。

▲▼ 過年,拜拜,犯太歲,安太歲,新莊武聖廟,太歲殿,傳統習俗。（圖／記者姜國輝攝）

▲民眾如果犯太歲，通常都會到廟裡點燈祈福。（圖／記者姜國輝攝）

民間以及網路上流傳許多犯太歲的禁忌，而最多人認同的項目有3種，第一，是不能參加白事，也就是不適合出席喪事，假如一定得參加，最好迴避最後的重要環節，例如出殯前的移柩或是下葬時。

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第二，不能參加滿月酒或喜慶，以免「洩氣」，雖然犯太歲的人不一定就是運氣不好，但還是要避免出席這樣的場合，或者也可以自備一個紅包，避免運勢受到影響。

第三，盡量不要前往偏僻的地方，像是空屋、荒郊野外等地區，因為這些地方陽氣不旺，可能會破壞自己的運氣。

▲▼行天宮,關聖帝君,恩主公,廟宇,信仰。（圖／記者季相儒攝）

▲行天宮信眾很多。（圖／ETtoday資料照）

其實現代人一提到「犯太歲」，大多都會先想到要去廟裡安太歲。根據行天宮網站上的介紹，在過去的農業社會中，民眾會在新年期間到廟宇求太歲符，回家後早晚點香祭拜，現代人則是選擇到宮廟進行相關儀式，例如點燈祈福；如果還是覺得這樣不夠力，行天宮也有提供「值年太歲星君神位」，可以讓信眾請回家安奉，保佑未來一整年的生活都能平安、健康地度過。

更詳細的「請領太歲星君神位」注意事項，請參考行天宮網站公布的資料。

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