賀新年　桃園統領「好禮鼠不完」　還有「發財金一把抓」

▲賀新年，桃園統領推出「好禮鼠不完」活動。（圖／統領提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接農曆年，百貨業者競相搶業績、拚買氣，大打折扣戰，推出特惠活動，期吸引消費者。桃園統領廣場2020年新春舉辦《賀新年，好禮鼠不完》活動。其中，1月25 -27日(初一到初三)，開店前於1F中正大門口排隊，可參加「發財金一把抓」活動，獎金紅包大小由手掌決定。抓多少現金就全部帶回家 (每日限量50名)。

統領廣場指出，桃園區統領廣場2020年舉辦《賀新年，好禮鼠不完》，即日起至2月9日止，推出全館滿3,000元送250元，看準消費者喜歡用信用卡刷卡支付，更有卡友好康活動，期望可以刺激買氣，衝刺農曆年業績。

▲桃園統領廣場推出全館滿3,000元送250元。（圖／統領提供）

「卡友活動」如下：

(1)新春會員卡有禮(109/1/9-109/2/9)，聯名卡或 T+會員卡於全館單筆999元或出示APP條碼消費899即送『100元現金抵用券+紅包袋兩卡擇一卡限領一份。

(2)聯名卡天天餐飲食在贈(109/1/1-109/6/30)，天天於餐飲櫃位刷卡1000送120元可累送，每月每卡限領3份。

(3)聯名卡時尚購吸金(109/1/1-109/6/30)，週一至週五於1-4F櫃位單筆刷滿3000送100元可累送，每月每卡限領3份。活動期間與聯名卡滿額送擇一兌換。

(4)聯名卡刷卡滿額禮：活動期間刷聯名卡單日滿5000元送100元，滿12000送300現金抵用券。

(5)聯名卡簽單對對碰(108/12/12-109/2/9)，活動期間當日單筆聯名卡刷滿999(含)對中簽單『授權碼』末1碼對中【1】或【3】送200元現金抵用券，對中末2碼【13】送500元現金抵用券※星巴克隨行卡刷卡簽單收據可兌換。

(6)各家信用卡刷卡滿額禮(依門檻)，持各家配合銀行滿額擇一門檻兌換，星巴克隨行卡簽單收據、行動支付不列入銀行滿額贈送！

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