大學打4份工完成學業　陳祈宏第一分薪水買烏克麗麗送弱勢童

▲陳祈宏在展望會紅包傳愛音樂會演唱，並分享自己受助及助人的心路歷程。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會自立青年陳祈宏回憶，母親很早就過世，爸爸為了家計去跑船，家裡留下三名年幼的孩子讓年邁的祖母照顧，當時家裡的經濟狀況很不好，貧窮好像已經成為生活一部份。吃飯的時候，常常都是一碗白飯加醬油或砂糖拌一拌吃，有時候外面摘地瓜葉湯，這樣就是一頓。如果哪一餐，看到飯上面有肉鬆，那就是吃的比較好。

陳祈宏說：「後來爸爸的公司被解散，他的身體很不好且需要洗腎，有時候會羨慕低收入戶或清寒的家庭，至少能獲得各式資源；我們家是近貧，積欠很多債務，印象最深刻的是，大學時要打四份工，清早當課輔老師說故事、中午在餐廳當服務生、空檔在學校擔任工讀生，課餘時間會接舞團、樂團的打工，也曾經去幫傭幫忙打掃賺外快。」

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祈宏坦言小時候並不知道老師是做甚麼的，有一次颱風天將屋頂的鐵皮整個掀掉，社工老師不僅給予關懷，更協助家裡獲得修繕補貼經費，「那時候，我感受到社工工作的意義，也曾想過當社工，後來雖然沒有成為社工，卻也運用在擔任代課老師的工作上。第一次擔任代課老師時，班上有個小朋友很會彈烏克麗麗，有個展望會關懷的孩子經常看著會彈烏克麗麗的小朋友，眼神透露出羨慕！當時我便拿到第一份薪水買了一把烏克麗麗，跟這孩子說，如果你能把烏克麗麗學會並教會我，我就把烏克麗麗送給你。我告訴孩子這把烏克麗麗對我也很重要，這是我鼓勵自己認真工作賺到的第一份薪水，也是希望能圓自己的音樂夢。後來這孩子真的學會，而我也把烏克麗麗送給了這孩子。」祈宏希望孩子會記得曾經有個老師將音樂帶給他，以後當他遇到困難的時候，會記得有人曾經給過他溫暖。

「我的一些過往成長經歷，讓我懂得知足感恩，小時候會覺得怎麼這麼辛苦，但現在回想起來，很感謝當時一直有展望會和社會大眾的幫忙，我也一直想著可以用甚麼方式回饋社會，將來我會成為一名正式老師，我會盡力關心每一個需要的孩子，讓他們看見自己的長處和亮點。同時我也會透過歌唱的恩賜，參與展望會的活動，包括近日舉辦的紅包傳愛音樂會活動，希望透過歌聲和成長故事，邀請社會大眾一同關懷國內外弱勢兒童的需要，同時我也想告訴孩子也告訴自己，你很棒，會越來越好，我如此相信！」

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，一份紅包一份祝福，每個孩子都有其天賦恩賜，給孩子一個機會帶來生命的轉變！邀請社會大眾透過「10000個紅包，10000個契機」紅包傳愛活動，在過年期間，為弱勢兒童及家庭送上一份代表助學、平安、健康與希望的紅包祝福，幫助孩子健康成長、安穩就學，培力家庭發展生計，並幫助遭遇急難的家庭獲得及時救助。

愛心專線：03-8236868。

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