張綱維稱有企業家要投資遠航30億　黃國昌喊話北檢：別再拖該收網了

▲張綱維。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

遠東航空2019年12月爆發停飛事件，事發至今財務危機仍未解除，交通部民航局正在申請廢照核可。而遠航董事長張綱維22日召開記者會致歉，也說現在找到新的投資人。對此，時代力量立委黃國昌砲轟，張綱維的記者會荒謬的令人咋舌，卻毫不令人意外，同時喊話「請北檢加油」，別再拖了，該收網了。

黃國昌22日在臉書發文，批評張綱維「這個奸商」記者會荒謬的令人咋舌，卻毫不令人意外。他表示，張綱維上個月聲稱將有10億資金到位，猶如當初慶富公司董事長陳慶男說有愛國商人要出50億資助獵雷艦案一樣，「全都是漫天唬爛的謊言」。

黃國昌呼籲張綱維「有點良心」，趕快把錢拿出來，清償積欠的員工薪水，別拖欠過年。他更直批，在幕後暗助張綱維胡搞瞎搞的政商名流們，也請一併站出來負起責任，別以為你們這些狗屁倒灶的勾當，可以這樣船過水無痕、「請北檢加油」，別再拖了，該收網了。

遠航2019年12月12日無預警停飛，張綱維13日出面開記者會宣稱是烏龍一場，強調將有10億資金於兩周後到位。事後遠航也陸續對外表示，資金會在1月到位，會有新投資人接手，但卻都未兌現承諾。

張綱維22日再偕同投資人代表召開記者會，宣布國內知名投資家、實業家及企業家蔡孟哲有高度意願接手遠航，並說只要民航局不廢證、開出復飛條件，新投資人團隊就會挹注30億元，維持上千名員工的工作權益。

不過，交通部回應，呼籲遠航儘速發放積欠員工的薪資，不論廢照與否，如仍有投資人有意願投資遠航，均可依民航法相關規定提出申請。交通部政次王國材也說，遠航停航過久，即使資金到位，仍須經過民航局五階段審查、約需再半年的審查，才可能復飛。