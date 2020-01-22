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遠航不要廢證⋯交通部嚇壞「復飛太危險！張綱維搞錯順序」

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▲遠航董事長張綱維召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠航董事長張綱維召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空去年底爆發停飛烏龍，交通部民航局以遠航無預警停飛為由，申請廢照。遠航董事長張綱維今（22）日協同新投資人代表蔡慧玲召開記者會，強調只要復飛，約30億元的金流就會進來。交通部政次王國材表示，遠航停航過久，即使資金到位，仍須通過5階段、約半年的審查，才可復飛，遠航把順序搞錯了，「現在讓遠航復飛太危險」。

張綱維今日表示，他無法繼續獨資撐起遠航，今日協同新投資人代表蔡慧玲出面宣稱，已找到新的投資團隊，以融資家蔡孟哲為首，約可挹注30億元資金，但條件是必須先讓遠航復飛，否則投資團隊恐無意願。

請繼續往下閱讀...

但交通部表示，無論是否有投資人，遠航都需通過民航局五階段審查，耗時約4到6個月。如係經營國際線部分，資本額不得低於60億元；國內線部分，資本額不得低於15億元。相加共要75億元，與遠航宣稱的30億元仍相差甚遠。

▲遠東航空記者會，投資人代表蔡慧玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠東航空記者會，投資人代表蔡慧玲。（圖／記者林敬旻攝）

王國材表示，遠航已停飛一段時間，人員訓練、飛機維修狀況等，都需由民航局審查，審查共分五階段，前三階段式文件審查，第四階段為人員和航空器的驗證跟檢查，只有第四階段試航通過後，交通部才會放心核准。

王國材表示，遠航現在的飛機沒有經過檢驗就要求復飛「非常危險」，且張綱維過去有5次跳票紀錄，無論是否真的有投資人來，若他有誠意照顧員工，就應該先導入資金、留住員工，再向民航局提出驗證申請，他直言「張綱維是搞錯順序了」。

▲▼交通部政次王國材。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部政次王國材。（圖／記者賴文萱攝）

遠航去年12月12日爆發停飛危機，隔日張綱維出面宣稱是烏龍一場，並強調兩周後資金就會到位，但最後一再延長期限，數度跳票，連1月6日要發放給員工的的5000多萬薪水也沒有按時發給。

在遠航機票退票部分，截至本月19日為止，登記的張數有6萬3155張，總金額約9千萬，實際購買張數約10萬張。目前遠航消費者基金有1.5億現金，將用於旅客退票手續費等退費事宜。

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