遠航求復飛⋯黃國昌：爛戲！要張綱維別演了、先發薪

▲黃國昌痛批張綱維是「奸商」。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空去年底爆發停飛危機，事後宣稱資金即將到位跳票，員工薪水也無法如期發放，交通部民航局以無預警停飛為由，申請廢證。遠航董事長張綱維今日協同投資人代表蔡慧玲出面，宣稱「只要復飛，就有30億元資金到位」。立委黃國昌痛批是「荒謬的令人咋舌，卻毫不令人意外」。

張綱維今日表示，已找到新的投資團隊，只要民航局同意讓遠航復飛，就可立刻挹注30億元資金，繼續維持公司運作，確保1000餘名員工的工作權。蔡慧玲表示，最大投資人蔡孟哲有意接手遠航經營權，呼籲民航局不要讓事情更嚴重，高抬貴手讓遠航復飛。

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但交通部表示，即使遠航沒有廢證，但由於停飛過久，也都需經過五階段審查，約需耗時4到6個月，且如係經營國際線部分，資本額不得低於60億元；國內線部分，資本額不得低於15億元。相加共要75億元，與遠航宣稱的30億元仍相差甚遠，交通部政次王國材直言「現在復飛太危險」。

▲遠航董事長張綱維今召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

立委黃國昌稍早也在臉書發文，他表示，「看了稍早張綱維的記者會，荒謬的令人咋舌，卻毫不令人意外，張綱維這個奸商，上個月聲稱將有10億資金到位，猶如當初陳慶男說有愛國商人要出50億資助獵雷艦案一樣，全都是漫天唬爛的謊言」。

黃國昌呼籲，「請張綱維有點良心，趕快把錢拿出來，清償積欠的員工薪水，別拖欠過年。此外，在幕後暗助張綱維胡搞瞎搞的政商名流們，也請一併站出來負起責任，別以為你們這些狗屁倒灶的勾當，可以這樣船過水無痕。請北檢加油，別再拖了，該收網了」。