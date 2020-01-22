張綱維喊話別廢證！蔡博士、中部林董要投資30億　交通部回應了

▲遠航董事長張綱維與投資人代表律師蔡慧玲召開記者會，宣布新投資人。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空去年爆出停飛危機，遠航董事長張綱維今日偕同投資人代表一起召開記者會，宣布國內很有名的投資家、實業家及企業家蔡孟哲有很高意願接手遠航，只要民航局不廢證、開出復飛條件，新投資人團隊就會挹注30億元，維持上千名員工的工作權益。對此，交通部回應，呼籲遠航儘速發放積欠員工的薪資，不論廢照與否，如仍有投資人有意願投資遠航，均可依民航法相關規定提出申請，惟為維護飛航安全，均須經過民航局五階段審查。

張綱維今在記者會表示，遠航一路走來是他個人獨資，說實在話他個人的能力、實力不足，支撐他走過來最大的信念就是想照顧遠航一千多個員工的家庭，現在他最大的心願就是不能讓他們中年失業，因此他願意放棄一切、不計盈虧及榮辱。經過這一陣子，現在他已找到符合這條件最好的投資人，但投資人很明確的表達，政府能夠同意復飛後，就會挹注大量資金。

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投資人代表律師蔡慧玲表示，新投資人身分是蔡孟哲博士，他是國內很有名的投資家，而且是實業家、企業家，在台中市投融資界都認識他，他現在有很高意願接手遠航。另外，投資團隊也不只有他，還有中部房地產大亨林董，投資人都看好遠航是個歷史悠久、品牌良好、員工素質佳的品牌，之前純粹是因為張綱維獨資太辛苦了，差點資金斷裂，她表示，「政府如果不想讓問題擴大，就讓遠航復飛」，只要復飛金流就會進來。

▲張綱維說，願意讓度經營權，董事長換人當，簡單來說就是要募集30億，目前已可募集完畢。（圖／記者林敬旻攝）

對此交通部表示，呼籲張董事長應優先照顧員工，交通部說，去年12月13日張綱維出面召開記者會，表示停飛一切都是烏龍，申請復飛，但對資金到位的承諾已5度跳票。此外，預計在1月6日發放的員工薪水，至今也仍未發出。再過幾天即將過年，本部再次呼籲張董事長應負起照顧員工責任，並儘速發放積欠員工之薪資，讓員工好好過年。

另外，交通部強調，不論廢照與否，如仍有投資人有意願投資遠航，均可依民航法相關規定提出申請，惟為維護飛航安全，均須經過民航局五階段審查。如需經營國際線部分，資本額不得低於新台幣60億元；國內線部分，資本額不得低於新台幣15億元。

民航局則表示，遠航違反民用航空法第48條無預警停航，民航局根據事實認定，已經報請交通部廢止其民用航空運輸業許可證，遠航資金到位與否，與其無預警停航之事實無關。

▲投資人代表蔡慧玲表示，蔡孟哲博士個人願出資15-20億元。（圖／記者林敬旻攝）

新投資人代表蔡孟哲發布聲明，為了遠航一千多名員工家庭生活，也為了離島民眾權益，只要政府給遠航復飛條件，本人將挹注資金投資，完成所有復飛條件，接手遠航經營權，目前準備的投資基金約15到20億元，且投資人不只一位，有數位投資人。張綱維也表示，願意讓度經營權，董事長換人當，簡單來說就是要募集30億，目前已可募集完畢。

蔡慧玲強調，希望政府挺企業，若民航局堅持廢證，投資人恐怕不會願意從頭再來。張綱維表示，只要開出復飛條件，資金就會進來，但若依然是廢證，資金就絕對是不會進來，他說，「希望民航局告訴我們復飛遠航要有多少資金、要做什麼，我們會立刻準備資料提報」。

▲遠航董事長張綱維聲明。（圖／遠航提供）