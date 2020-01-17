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農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

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▲▼家樂福。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福明日起延長營業時間至凌晨1時。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／綜合報導

距離農曆春節就剩不到1周了，各家都在忙著準備新春賀禮、年貨等大小事，為讓還上班族下班後還有時間進行採買，2大量販店也將從明（18）日起延長營業時間，其中，家樂福從1月18日至1月23日全門市皆延長營業至隔日凌晨1時，愛買則是在除夕前共有4天延長營業，提供民眾更多時間選購。

家樂福全門市將從明（18）日開始至1月23日（小年夜）延長營業時間至隔日凌晨1時，除夕當日（1月24日）則只營業到下午5時，初二才恢復正常營業。而為慶祝新年，家樂福也將從明日起至2月2日限時16天祭出千萬紅包大放送，無需任何消費條件，只要下載家樂福APP並且開通錢包服務，每日都可以參加早、中、晚的快閃紅包活動，最高金額將送出近千元消費金，民眾可要好好把握。

▲▼愛買年前營業時間。（圖／業者提供）

▲愛買年前營業時間。（圖／業者提供）

愛買則將在明（18）日、1月21日（二）、1月22日（三）、1月23日（四）延長營業至午夜24時，花蓮店及巨城店除外，除夕當日各門市則營業至晚間6時。另18日、19日、22日、23日共4天，愛買再推出HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2000元享9折優惠，若再加指定銀行回饋，最高送500元。

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