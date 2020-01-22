春節前遇武漢肺炎侵台！高鐵車站擠滿「戴口罩旅客」

▲高鐵車站擠滿返鄉人潮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今（22）日是農曆年前最後一天工作天，明起就是為期7天的春節連假，許多民眾已準備返鄉過年。根據高鐵官網顯示，今日整日南下列車全滿，長途車票幾乎售罄，且受到武漢肺炎確診影響，多數返鄉旅客都戴著口罩防疫。

根據高鐵公司官網顯示，今日南下列車自上午6點15分起至晚上10點50分間，都已是熱銷車次，長途車票幾乎全滿。《ETtoday新聞雲》記者赴現場發現，板橋車站幾乎擠滿旅客。

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高鐵公司表示，今日會再加開自由座列車，最多3列，但會由現場人員視當場狀況，針對列車調度情形，決定是否加開自由座列車，將會直接於現場廣播，向旅客宣導加班車資訊。

▲許多搭乘高鐵的旅客都戴著口罩。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，若欲搭乘自由座列車的商務車廂，可補足差價後由列車長安排入座，另若未買到車票的旅客，也可多加利用各列車的自由座車廂。預計最快3點會宣布加班車資訊。

高鐵公司自1月21日（二）至1月30日（四）規劃為期10天的春節疏運，共加開436班次列車（南下219班、北上217班），較平時班次增加約34％，總計10天提供1805班次列車的旅運服務，以加強服務春節返鄉、出遊之旅運需求。

▲高鐵已陸續湧現返鄉人潮。（圖／記者李宜秦攝）