傳國民黨內基層想拱郭台銘選黨主席　郭辦：未聽說

▲郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨2020大選潰敗，黨主席吳敦義請辭後，黨中央將於3月7日舉辦補選。不過，傳出國民黨基層力拱已退黨的鴻海集團創辦人郭台銘回鍋參選，對此，郭台銘辦公室透過聲明稿回應，從未聽説此事，無從表達意見。

關於媒體詢問有國民黨人士要郭台銘先生回國民黨選黨主席一事，郭台銘辦公室回應，「從未聽説此事，無從表達意見。國民黨面對具大挑戰，不回應任何空穴來風之事，避免給國民黨的選後重整添亂。」

郭台銘在去年黨內初選敗給韓國瑜後，宣布退出國民黨，事實上，去年9月郭台銘遭爆一連串參選的動作，真正的目標是國民黨主席寶座。他12月受訪時，也被問到是否有興趣重回國民黨，甚至參選黨主席，當時他僅回應，等1月11號以後再說。

國民黨2020選舉大敗，黨主席吳敦義率一級主管總辭，15日臨時中常會共推林榮德代理主席，立委曾銘宗任代理秘書長，主席補選將於3月7日舉行。目前呼聲高的包括前新北市長朱立倫、前總統馬英九、前副主席郝龍斌和新北市長侯友宜等人。

根據補選公告，黨中央將於1月30日至31日開放領表，2月3日至4日受理登記，3月7日辦理投票，任期將補足吳敦義原任期，到2021年5月20日。