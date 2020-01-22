武漢肺炎與SARS、MERS有共同處　專家估：解藥最快等10年

▲武漢爆發新型冠狀病毒。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

武漢爆發新型冠狀病毒，東亞各地也陸續傳出疫情，到底面對這樣的病毒是否有解藥？專家指出，目前的冠狀病毒是全新的病毒，雖與之前的SARS、MERS有些共同處，但型態還是不同，不管是疫苗、解藥，都要經由動物實驗到人體實驗，最快也要10年以上。

長期在研究冠狀病毒解藥、中研院生物醫學科學研究所助研究員胡哲銘指出，MERS由冠狀病毒引起，是高危險性的人畜共通傳染病，其致死率將近四成，於歐、美、亞、非洲發生數千個感染病例，由於目前並無任何疫苗或藥物，世界各國發現病例皆引起恐慌，如今武漢的新型冠狀病又爆發，確實引起各界擔心解藥何時會出現。

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▲胡哲銘日前針對冠狀病毒解藥進行研究，將抗原做成奈米大小，模仿冠狀病毒表面的「皇冠樣突起」，在薄殼奈米粒子的表面，覆上「蛋白質冠」，進而讓搭載於粒子內部的奈米級強效佐劑，得以一起傳遞予免疫細胞，刺激免疫系統產生抗體，大幅提升免疫力。（圖／中央研究院提供）

胡哲銘說明，新型肺炎與SARS有79 %相似，與MERS有52.8 %相似，但是仍然需要針對病毒進行臨床測試，估計疫苗大約需要7至8年時間，解藥的研發時程更是長達8至10年之久。

▲新型冠狀病毒釀許多藥局口罩缺貨。（圖／記者崔至雲攝）

是否可以藉由日前研究SARS、MERS的技術帶到新型肺炎上，胡哲銘指出，SARS發生的起初大家一點頭緒都沒有，連要研發疫苗不確定性也非常高，經過多年才有一些了解，但是隨後MERS又出現，MERS又是新的病毒，原先為SARS研究的解藥完全不能使用，許多研究方向也需要打掉重練，就像現在新的肺炎一樣，目前該病毒也剛出來，預估要有解藥也要10年以上。

胡哲銘說，病毒隨時都在演變，為讓研究的藥效有更廣大的效果，目前醫學界已針對擴大解藥的研發，希望解藥不只針對單一病毒，達到廣效性的治療。

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