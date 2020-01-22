粉衣女連中3槍倒地...友人「全程開直播」！她對鏡頭燦笑比手勢

Her friend got shot on live and she had the nerve to put the camera on her and the friend gone smile, wtf. pic.twitter.com/iLmBrupLnH — goat. (@ricchgorl) January 17, 2020

實習記者賴韻如／綜合報導

美國近日出現一起直播槍擊案！田納西州（State of Tennessee）一名女子當街遭到槍擊，沒想到後方的朋友剛好正在開直播，意外錄下了所有過程，而該名女子中槍倒地後，竟還對著正在直播的鏡頭微笑，甚至比出「幫派手勢」。

據英國《太陽報》報導，這段臉書直播影片近日被網友「@ricchgorl」分享至twitter上，從畫面中可以看見，當時一名身穿粉紅色短袖上衣的女子站在街上面對著一輛銀色轎車車主，疑似因為起了口角爭執正在談判，沒想到過沒多久車主竟直接對著粉色上衣女子連開了3槍，女子也當場倒地。

▲粉衣女中槍倒地還對鏡頭燦笑。（圖／翻攝自推特／@ricchgorl）

當時站在身後的友人見狀後立刻大吼，「他竟然真的開槍了！」隨後畫面出現一陣混亂，接著友人趕緊跑到中槍女子身邊查看狀況，畫面可見，粉色上衣女子躺在地上，右側也出現一攤血液，但她卻露出一副完全沒事的表情，笑著對鏡頭說，「寶貝，這就是暴徒生涯啊！上帝是美好的，你聽見了嗎？」隨後更比出了疑似某幫派的「特有手勢」。

▲粉衣女中槍，友人繼續直播。（圖／翻攝自推特／@ricchgorl）



報導中指出，目前仍不清楚這件事情是什麼時候發生的，當地警方也並未提供任何有關受害者的傷勢以及相關細節。這部影片曝光後，立即吸引大批網友前來觀看，不少人紛紛猜測，「她們看起來會這麼無關緊要，中槍後還笑得出來甚至繼續直播，應該是因為在當地很常遇到這種情況吧！」

