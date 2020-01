拉斯維加斯購物中心槍擊3傷　嫌犯在逃…大批警力趕往現場

記者丁維瑀/綜合報導

美國內華達州拉斯維加斯(Las Vegas)時裝秀購物中心(Fashion Show Mall)當地時間21日晚間發生槍擊事件,警方接獲有人受傷的消息,已前往現場。《福斯新聞》報導,拉斯維加斯警方表示,有3人在過程中受傷,目前仍在找尋槍手的身影;記者說明,有大批警力與醫療人員在現場。

綜合美媒報導,拉斯維加斯大都會警察局說明,仍在調查時裝秀購物中心的槍擊事件,他們21日晚間6時15分許接獲通報。警方到場後發現,有3人受傷,不過傷勢沒有造成生命危險,嫌犯則是開槍後就消失蹤影。據了解,購物中心附近的交通在晚間8時過後就會恢復正常。

#BREAKING: Just got to the Fashion Show mall where there is a heavy presence of police and paramedics. Metro said they were responding to an “incident.” Working to get more information. @FOX5Vegas pic.twitter.com/HxErbulgQS