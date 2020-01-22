拉斯維加斯購物中心槍擊3傷　嫌犯在逃…大批警力趕往現場

記者丁維瑀／綜合報導

美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）時裝秀購物中心（Fashion Show Mall）當地時間21日晚間發生槍擊事件，警方接獲有人受傷的消息，已前往現場。《福斯新聞》報導，拉斯維加斯警方表示，有3人在過程中受傷，目前仍在找尋槍手的身影；記者說明，有大批警力與醫療人員在現場。

綜合美媒報導，拉斯維加斯大都會警察局說明，仍在調查時裝秀購物中心的槍擊事件，他們21日晚間6時15分許接獲通報。警方到場後發現，有3人受傷，不過傷勢沒有造成生命危險，嫌犯則是開槍後就消失蹤影。據了解，購物中心附近的交通在晚間8時過後就會恢復正常。