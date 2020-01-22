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回台治療遭抨擊！女台商發燒9天「確診武漢肺炎」　網：自私但符合人性

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲近日應避免前往武漢，避免感染武漢肺炎。非當事人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃可昀／綜合報導

在大陸工作的55歲女台商確診武漢肺炎，由於不信任當地醫療，發燒了9天才硬撐回台灣就診。網路上不少聲浪斥責，女台商明明知道自己已經生病，卻堅持搭機返台，途中和她接觸過的乘客有可能因此感染，而且也把病毒帶回了台灣，但也有人認為，她回台灣治療確實比較有機會康復，這個選擇也無可厚非。

一名網友在PTT表示，很多人可能會責怪這名女台商「為何要回來？」不過，台灣確實有比較完善健全的醫療資源，回來治療「康復機率較大」，所以能理解女台商做出的決定，「難不成要在中國等死嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼4張圖告訴你「武漢肺炎」有多嚴重。（圖／ETtoday資料照）

▲武漢肺炎預防辦法。（圖／ETtoday資料照）

網友認為，如果換作其他人，可能也會做出和女台商相同選擇，畢竟人性就是會優先考量自己，「就自私啊，不過也不意外啦，人性就是如此」、「很自私，但是符合人性」、「動物求生本能，就屍速列車的自私仔啊」、「自私求生可以理解，但同機倒楣」、「人的求生本能，旁人罵再兇也免不了的啦，想一下檢疫工作怎麼做比較實際」、「符合人性，只希望她一路上口罩戴好戴滿」、「確實可能有疑慮，但也是人之常情，能理解。」

網友也提到，既然女台商已經知道自己生病，搭機回台應全程做好防護措施，戴好口罩且主動通報，「如果在飛機上全程戴好口罩，不脫下來吃飯我就不罵」、「好像有全程戴口罩，不至於罪大惡極」、「我覺得她至少還沒回台灣就通報了，一回台灣就隔離」、「如果口罩戴著不拿掉還可以接受，說真的如果你是這個人你也會想回來啦。」

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