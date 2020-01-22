春節最特別！六福村「魔法新年市集」　獨家趣味遊客樂翻天

▲六福村強力推出「魔法新年市集」，在遊樂園內變出超過50攤市集，還有造型可愛的胖卡餐車，讓遊客好吃、好玩又好買，1/23至2/2，全民更無條件享499元入園優惠。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者陳珊珊／採訪報導

農曆春節假期來臨！各地方推出的新年市集五花八門，許多民眾會趁著放假期間到市集走走，尋找特色商品或美食，今年如果想要體驗不一樣的新年市集，那你就要來六福村瞧瞧。

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▲民眾開心與六福村吉祥物合照。（圖／記者楊詩益攝）

老闆認真地擀麵糰，鋪上鳳梨、起司等食材，接著將Pizza放進窯裡面烤，熱呼呼的窯烤Pizza出爐了！六福村強力打造全台唯一「魔法新年市集」，在遊樂園內變出超過50攤市集，還有造型可愛的胖卡餐車，讓你有吃不完的美食，買不停的特色商品與在地特產。

▲六福村推出特色伴手禮盒，特別選用關西在地紅茶包，還有六福村吉祥物「哈比」與「哈妮」造型的手工餅乾。（圖／記者楊詩益攝）

另外更特別推出，擁有六福村特色的伴手禮盒，特別選用關西在地紅茶包，六福村吉祥物「哈比」與「哈妮」的手工餅乾，還有喜氣洋洋的糖果禮盒，讓民眾過年送禮最吸睛！

▲在「魔法新年市集」消費，即可得到一張活動券參加「好運轉轉樂」。（圖／記者楊詩益攝）

遊樂園內滿滿新年氛圍，現在只要在新年市集消費，不限金額就送你活動券，1張券即可參加「好運轉轉樂」，試試新年好手氣！憑6張券還可以與財神爺PK擲骰子，手氣旺的贏家有機會得到免費入園券，讓許多遊客都玩High了，直呼真有趣。

▲憑6張券可以與財神爺PK擲骰子，手氣旺的贏家有機會得到免費入園券。（圖／記者楊詩益攝）

遊客陳先生說：「我跟大學同學一起來玩，覺得滿好玩的，而且第一次遇到遊樂園裡面消費就送活動券，可以跟財神爺PK擲骰子，還可以抽獎試手氣」。遊客 黃小姐表示，「我覺得滿有趣的！買完東西後可以玩『好運轉轉樂』，看看自己的運氣好不好，六福村推出『魔法新年市集』，比平常更熱鬧，也有過年的感覺」。

▲六福村在遊樂園內變出超過50攤市集，還有造型可愛的胖卡餐車。（圖／記者楊詩益攝）

除了好吃又好玩的魔法新年市集，在六福村裡，也有街頭藝人表演，個個身懷絕技，與遊客趣味互動，讓大家看得目不轉睛。遊客分享，「今天帶小朋友來玩，妹妹剛剛有跟街頭藝人合照，非常開心」。遊客楊先生說：「今天逛了新年市集，買了東西吃、看了精彩表演，也體驗了抽獎活動，我覺得六福村推出的新春活動滿不錯的，有一些新的變化，之後就會想再來玩」。

▲小朋友可以參加「公主夢幻變裝間」活動，搖身變成最耀眼的公主、王子。（圖／記者楊詩益攝）

▲阿拉伯皇宮內特別規劃「黃金馬車」等唯美拍照景點，吸引民眾拍照打卡。（圖／記者楊詩益攝）

六福村的甜蜜魔宮慶典也進入第3年，阿拉伯皇宮內在新春期間，特別規劃黃金馬車、夢幻公主帳與粉紅花牆等唯美拍照景點，小朋友可以參加「公主夢幻變裝間」活動，搖身變成最耀眼的公主、王子拍照打卡！六福村新春最強檔，從1/23至2/2，全民無條件享499元入園優惠，趕快揪大小朋友來六福村，累積「鼠」於你們的新春回憶。

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