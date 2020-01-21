台東花8億蓋300戶幸福宅！拖3年「檳榔汁亂噴」比二手屋還髒

▲ 台東幸福宅亂象改善，縣府將另送家具為成家禮。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府3年前為讓縣民有一個自己的家，興建了300戶的平價幸福住宅，日前爆出承購戶參觀時赫見酒瓶與菸蒂、排水孔已生鏽、馬桶髒亂不堪景象，更扯的是牆壁上還有三字經，令人十分傻眼！20日台東縣府建設處再度開放參觀，已不見先前髒亂破損景象，並承諾在2月下旬把完整的房子交給住戶，另贈送每戶約2萬元家具的成家禮，持續對包商按日裁處違約金75萬元直到驗收通過。

幸福住宅位在台東市郊，近康樂火車站與史前文化博物館，由台東縣府斥資8億元興建，每戶售價200多萬元至400萬元間，2016年9月動工，工期延宕多時，承購戶說等了3年，看自己所購的房子，充滿無奈！參觀後直覺根本就是二手屋，就連窗戶也不能關，更無法上鎖。全新的浴廁馬桶有咖啡色不明液體，還有衛生紙，洗手台滿滿的檳榔汁，菸蒂到處都是，屋內充斥著怪味。

對此承購戶相當不滿，縣府馬上要求包商改善，20日再開放參觀，多數已看不到群組中討論的亂象，令承購戶安心不少。包商回映尚未報竣工，微小缺失會處理好才交給承購戶。縣府建設處長許瑞貴感謝承購戶共同監工，縣府將在2中旬開始驗收，會邀承購戶共同驗收，即刻起他要求施工單位要將房屋保持完全新的狀態，他有信心過程艱辛，但會有圓滿結果，一定會讓承購戶感受高滿意度。

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