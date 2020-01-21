駕照用換的！聯結車要下交流道　才打方向燈就右切…休旅車慘變夾心鐵餅

記者陳以昇、郭世賢／新北報導

國道3號靠近新台五交流道，一部聯結車突然要下閘道，才剛打方向燈隨即切換車道，右方一部休旅車閃避不及遭到擦撞，造成左邊後視鏡破裂，警方獲報後到場對2名駕駛進行酒測，均無酒駕，隨後對聯結車司機依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款，處罰汽車駕駛新臺幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

▲聯結車下閘道未注意右邊車輛，右切時擦撞休旅車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

20日上午8時許，65歲劉姓司機駕駛聯結車行駛在國道3號南向12.5公里處，突然要下新台五交流道的閘道出口，竟才剛打方向燈隨即右切，剛好35歲王姓休旅車駕駛，行駛在聯結車右方，來不及反應，聯結車直接擦撞休旅車左側，造成左邊後視鏡破裂。

▲休旅車左邊後視鏡被撞破。（圖／記者陳以昇翻攝）

從後方車輛提供的行車記錄器影片顯示，聯結車剛打了方向燈未注意右邊有車，隨即右切，才會釀事故，幸好這起車禍未造成重大傷亡，警方到場對2名駕駛進行酒測，均無酒駕，但對聯結車劉姓司機依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款，處罰汽車駕駛新臺幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

警方呼籲民眾行駛高速公路時應依規定車道行駛勿違反交通規則，養成良好駕駛習慣，行車應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，變換車道時應注意前後方車輛，小車行駛於大車旁時應隨時注意避開大車之照後鏡死角位置，才能讓這類案件不再發生，以維護用路人行車安全。

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