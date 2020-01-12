騎士擦撞違停貨車遭夾擊！爬起頭昏險被後車擊落...網驚：神閃

▲騎士被撞還昏爬起來走向路中，險遭後方車輛撞擊。（圖／擷自臉書爆料公社）

記者楊熾興／桃園報導

18歲陳姓機車騎士10日晚騎經桃園市中山東路四段時，擦撞路邊停放小貨車再遭同向的張姓駕駛小客車發生夾擊車禍事故，但騎士受傷還能站立並走向路中，所幸後方車主緊急煞停才未釀禍，但令人驚險的瞬間也讓後方車主PO文指，還好他的休旅車底盤跟煞車有升級過，不然這位騎士應該在車底了，網友回，「跟改什麼無關重點是神閃車」「是那台小貨車違停」「撞到頭暈暈亂亂走」「還差點被round2」。

▲機車騎士擦撞路邊違停貨車。（圖／擷自臉書爆料公社）

廖姓民眾在臉書《爆料公社》指稱，他目睹前方機車與小客車車禍事故，還好他的休旅車底盤跟煞車有升級過，不然這位遭夾擊騎士應該在車底了，他勸各位騎士不要這麼愛鑽，安全帽請戴好扣緊，騎車開車請專心看前方狀況，路邊停車請靠右把車停好。

▲機車騎士擦撞路邊違停貨車再與小客車發生車禍。（圖／擷自臉書爆料公社）

警方表示，該案發生10日晚間20時許，18歲普通重機陳姓駕駛和27歲自小客張姓駕駛於中山東路四段159巷口往八德方向發生擦撞。當時係普通重機駕駛未注意前方路況，而自撞路旁停放小貨車後再與小客車擦撞，另路邊停放之小貨車未緊靠路邊停車，警方將依道交管理處罰條例開罰。

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