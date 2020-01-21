沒明星架子！「最美魚販」阿澎回彰化幫忙賣魚剝蝦　給媽媽紅包10萬起跳

記者唐詠絮／彰化報導

被譽為「最美魚販」劉芃芃（阿澎）近年來上節目及戲約不斷，昨夜搭高鐵回到彰化社頭老家後，21日清晨5點便起個大早，將長髮盤起，穿著圍裙雨鞋，一臉素顏，到魚攤幫忙父母賣魚殺魚，還幫忙長輩噓寒問暖，一點都沒有明星架子，讓前來買魚的婆媽們羨慕的說，「有這樣的女兒真的超級貼心」。

▲最美魚販阿澎回彰化社頭幫忙家人賣魚。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲最美魚販阿澎回彰化社頭幫忙家人賣魚。（圖／記者唐詠絮攝）

阿澎說，每年的農曆年前一定會回到家幫忙3天一直到除夕夜，農曆春節會在家跟家人一起過個溫馨的年，接下來會有安排拍戲，就希望利用春節這幾天好好的「耍廢」休息一下。

▲阿澎幫忙客人提貨。（圖／記者唐詠絮攝）

阿澎身形瘦了一大圈，原本就巴掌臉的她更顯得娟秀，但精神相當的好，她也說到，為人子女原本就應該孝順，當魚販家的女兒，一點都不影響到她身為公眾人物，反而因此對她有加分。話才說完，阿澎姊姊便拿過來一簍蝦子，「剝蝦」，頓時顧不得媒體採訪，便蹲在一旁，熟練的剝起蝦殼，幾秒鐘的功夫便撥完一隻隻，一下子還得幫忙長輩快遞外送魚貨，在魚攤忙進忙出。

▲阿澎當外送小妹送貨到家。（圖／記者唐詠絮攝）

阿澎也說之前有粉絲從屏東到社頭看她，還每天到魚攤買一條魚，讓她覺得很感動，今天很多長輩到魚攤買魚，看到她都非常親切，也跟她鼓勵加油打氣，讓她有滿滿的正能量為未來的夢想前進。

阿澎私下也透露去年包了10萬元紅包給媽媽，今年當然會多點，而阿澎媽媽則是非常高興，女兒能回家過年幫忙，至於要煮甚麼好料給阿澎補補身子，「她很好養」，一句話道出了母女間的濃厚感情。

▲阿澎幫忙提貨。（圖／記者唐詠絮攝）