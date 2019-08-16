失智老翁颱風天迷失街頭　「人臉辨識系統」幫找回家之路

▲竹南警分局員警將老翁帶至騎樓避雨，再用人臉辨識系統查得老翁資料，將他帶回住所。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

日前利奇馬颱風來襲，苗栗縣竹南鎮1名葉姓老翁（65歲），因患有失智症，獨自行走在竹南街頭上非常危險，警方獲報後立刻前往現場處理；員警先把老翁帶至旁邊躲雨，但因老翁無法回答年籍資料，經警方用M-POLICE人臉辨識系統查得身分後，順利將老翁帶回返家。

警方表示，9日12時30分，接獲民眾通報，說有1名老翁行走於竹南鎮功明街路中央，當時正好是利奇馬颱風登入，下著滂沱大雨，警員陳建龍、段富豪立即前往現場處理，但因老翁患有失智症狀，無法清楚表達身分；老翁只記得想到竹南鎮立圖書館裝冰水喝，卻不慎迷失方向，員警遂先帶至騎樓躲雨，並用人臉辨識系統查明身分。

葉妻向警方表示說，其先生9日上午11時離開家後，便不知去向，電視上又持續報導各地颱風災情，實在非常擔心丈夫安危，急得像熱鍋上的螞蟻，幸好有員警及熱心民眾協助，讓她高懸的心，終於能夠放下，非常感謝警方協助。

竹南警分局也提醒民眾，多加關心家中失智長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況及動向，並為他們配戴「愛心手鍊」，以利心愛家人不慎走失時，警察尋獲時可立即通知家人帶回團圓。