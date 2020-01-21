影／侯友宜、柯文哲共同宣布！新北環狀線1／31正式通車

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜與台北市長柯文哲21日共同宣布，將在1月31日上10點，於新北環狀線十四張捷運站辦理通車典禮，通車典禮當日上午不對外開放試乘，下午2點起正式營運，並規劃一個月的免費營運期，3月1日開始正式收費。新北捷運工程局於新北市道安會報中提出「捷運環狀線試乘計畫」專案報告，並對此提出詳盡說明。

新北環狀線路線已於1月19日開放民眾免費試乘，吸引大批民眾排隊搶搭，試乘首日除了新北市長侯友宜一早親自試乘外，截自下午四點人潮運量就衝破5萬5千人，第二天則是達到2萬8千人，累積高達8萬3千人。試乘期間，捷運局彙整民眾意見，陸續做評估與改善，包括車廂門開關秒速調整、手扶梯異常情形等，台北捷運局已利用收班時間改善並且全面檢視。

經台北市政府於109年1月15日完成通車前需改善事項6項並提報交通部核准營運，交通部於109年1月16日正式函發營業許可，並於1月19日起至通車典禮日前規劃試乘，開放試乘首2日吸引超過8.3萬人次搭乘，實際體驗新北環狀線帶來的便利性。

新北市捷運工程局表示，為使新北環狀線於試乘期間，提供市民最好的搭乘服務，本府已成立緊急應變小組並已開始運作，作為各單位橫向溝通的即時管道，排除任何可能影響試乘之狀況。另外，為使應變小組達到最大功能，小組已於109年1月14日完成模擬演練，針對可能狀況進行演練及排除，演練圓滿達成。試乘階段適逢春節期間，連同臺北捷運公司運務、機電、車輛等設施人員，以及本府緊急應變小組在內，統計將投入1千4百多名人力，讓市民朋友在春節期間，仍可便利搭乘新北環狀線。

新北市政府持續推動三環六線捷運建設，整體路網一步一步的完成後，有助於串聯新北市境內各個發展核心，提供新北市民安全、便捷、經濟及創新的大眾交通運輸服務，亦可減少私人運具，改善生活環境品質，增進市容景觀美化，提供宜居的生活品質。

▲新北市長侯友宜視察新北捷運環狀線首日試乘。（圖／記者李毓康攝）