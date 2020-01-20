「三蘆太帥」捷運環狀線首日試乘破5萬人次　《新北制霸》影片超有梗

記者郭世賢／新北報導

新北捷運環狀線第1階段19日起免費試乘，試乘期間「我的新北市」粉絲專頁也首發廣告影片「新北制霸」，該影片由2019新北校園廣告人獲獎同學所拍攝，影片觀看次數破25萬、粉絲留言數突破1000則，影片觸及人數將近60萬人，網友迴響熱烈，校園廣告人學生作品備受好評，紛紛稱讚學生作品及環狀線皆是制霸全台。

▲ 捷運環狀線首日試乘破5萬人次，「新北制霸」校園廣告人影片超有梗。（圖／新北市新聞局提供，下同）

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「新北制霸」影片由國立台灣師範大學學生吳安綺及陳俊甫所拍攝及製作，從腳本到運鏡剪輯皆一手包辦，創意手法不僅讓評審團為之驚艷，不僅奪得首獎，評審特別獎也由該影片獲得。

▲「新北制霸」校園廣告人影片超有梗。

「新北制霸」於臉書發布後更是獲得網友廣大共鳴，直呼不敢相信如此高水準的廣告影片是由學生所拍攝，其中台詞「第一屆友宜交流賽」讓網友表示「嘴角莫名失守」，紛紛表示，影片將各地區的特色表現得淋漓盡致，直呼「新莊把發財打出去了」、「三蘆太帥」、「三環六線等於麻將的六條」，廣告創意讓網友對環狀線的通車期待萬分。



新聞局長蔣志薇表示，校園廣告人是新北市政府積極打造讓年輕人展現創意、實現夢想的平台，除了提供資金讓同學拍攝創意影片，還結合國內知名廣告公司打造影像工作坊，由廣告大師指導參賽同學影片如何精進，2020年活動徵件預計於4月開跑。

▲「新北制霸」校園廣告人影片「三蘆太帥」超有梗。

蔣志薇說，2019年首獎作品由「新北制霸」奪下，搭配本次環狀線通車，透過新北市各地區擬人化角色的麻將競賽，呈現出新北各地區截然不同的特性，但因交通不便無法交流，最後藉由三環六線串連起新北市各地的美好，也象徵三環六線將為新北市民帶來好運！



新北環狀線規劃從1月19日周日起，每天上午10時至下午4時，開放各位市民朋友體驗試乘，新北市政府預定在農曆春節後，與台北市政府共同舉辦正式通車典禮，屆時還有一個月的免費搭乘，回饋長久以來支持新北環狀線的市民朋友，也歡迎市民於春節期間踴躍試乘，一起沾喜氣！想了解「新北制霸」及更多學生創意影片，可上新北校園廣告人官網：https://www.ntpcyouth.ntpc.gov.tw/欣賞。

「時間對我們來說完全沒用！」