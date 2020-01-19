雙北捷運環狀線1/19開放免費試乘　捷警兩分隊擴編40人維安

▲雙北捷運環狀線19日開始免費試乘，北市捷運警察隊擴編人力維安。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

雙北市捷運環狀線將於19日上午10點起到下午4點開放民眾免費試乘，捷運環狀線第一階段治安維護工作目前由台北市警局捷運警察隊主持，捷警隊為了防護雙北大眾捷運系統路線、維持場站安全及行車秩序、保障旅客人身安全，宣布增派40名生力軍加入捷警隊，同步在今天加入環狀線旅客安全維護勤務。

為配合環狀線今天起每日上午10時至下午4時開放民眾免費試乘，北市捷警隊特別責由轄區分隊長帶班執勤，針對各站體及月台層加強巡邏，以先行掌握各站狀況及轉乘動線，做為未來通車後勤務編排滾動式修正之參考，期能確保雙北捷運系統治安維護滴水不漏。

捷運警察隊表示，目前環狀線規劃有14個站體，行車路線以及站體維安由捷運警察第二、第四分隊共同承擔，兩個分隊分把環狀線東西向各7個站區納入責任區，目前新上線的40名擴編警力也將投入兩分隊，以維捷運環狀線未來例行營運行駛安全。

雙北捷運系統每日車班約3000列次，運量更達220餘萬人次，係市民主要交通工具，台北市捷運警察隊呼籲民眾搭乘新營運路線時，對於隨身物品及人身仍應提高防護警覺，發現不法時應秉持「勿驚慌、先自保」立即尋求站務人員協助，以即時通報警方處置，有效維護自身安全。

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