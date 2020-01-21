台61線凌晨重大車禍　2輛砂石車對撞「司機卡在變形駕駛座」1死1傷

記者游宗樺／新北報導

新北市林口區21日凌晨1時許，台61西濱快速道路19.4K發生一起重大車禍。一輛砂石車由南往北行駛時，疑似爆胎衝到對向車道，另一輛滿載砂石的砂石車閃避不及，當場撞上導致拖車頭嚴重變形，駕駛夾在車內受困，警消動用破壞器材將人救出送醫，但仍因傷重宣告不治，警方正調閱雙方車輛的行車記錄器，釐清事故原因。

▲砂石車疑似爆胎，失控衝向對向車道，與另一輛砂石車發生碰撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場封鎖車道。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，30歲的郭姓男子開著砂石車，由南往北行駛於台61快速道路19.4K處時，疑似車輪爆胎，拖車頭失控衝過分隔島，剛好遇上彭姓男子（46歲）所駕駛的砂石車往南駛來，兩輛砂石車當場發生碰撞，拖車頭均嚴重變形受損，遭撞的彭男一度失去意識卡在變形的駕駛座上，警消動用破壞器材耗費近一個小時才將他救出，送往林口長庚醫院，但經過急救後因傷重仍宣告不治。



▲兩輛砂石車的拖車頭均嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

至於郭男則是臉部有撕裂傷，被送往淡水馬偕急救，並無生命危險。由於事發路段地面留有大量車體殘骸及大量機油，警方暫時封閉雙向內側各2個車道，並派員進行交通管制。警方已到醫院製作筆錄，釐清事故發生的確切原因，同時將調閱鄰近的道路監視器及行車記錄器，還原事發經過。

▲分隔島留下撞擊痕跡，且地面留下大量碎片及機油。（圖／記者游宗樺攝）

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