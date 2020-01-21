士林夜市攤商凌晨遭開槍砸攤　路人嚇壞店員掛彩

記者游宗樺／台北報導

台北市士林夜市21日凌晨0時許，多家遊戲攤商遭10多名不明人士砸攤，生財工具全部遭到砸毀，有一名店員為阻止砸攤，遭到利器攻擊受傷，甚至還有砸攤的人拿出疑似槍械物品，當場開槍示威，巨大槍聲及火光嚇壞其他仍在收拾的攤商及路人。警方獲報到場後，發現砸攤的民眾已逃跑，只得先行協助傷者送醫，並調閱監視器追查涉案人到案。

▲一群惡煞在士林夜市砸攤，警方將調閱監視器追緝砸攤嫌犯。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲一群惡煞在士林夜市砸攤，現場疑似有人開槍冒出火光。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

據了解，被砸攤商疑似與人有商業糾紛，其位於士林夜市的5個遊戲攤位深夜遭一群惡煞砸攤，遊戲籌碼及汽球均被掃落在地，折疊桌子也被棍棒破壞，一群惡煞明目張膽砸攤外，還在眾目睽睽下掏出疑似槍械物品，對著被砸攤商開槍示威，巨大嗆聲劃破士林夜市寂靜的夜晚，民眾聽到槍聲後趕緊報警，但惡煞砸攤後迅速離開，只留下遭利器割傷的高姓男子（29歲）與其他店員。

▲現場地面一片凌亂。（圖／記者游宗樺攝）

警方到場後，發現現場地面一片凌亂，除了被破壞的物品外還有傷者的血跡，於是先行協助將高男送醫，其右腳及左手拇指均有撕裂傷，送醫救治後暫無大礙。警方正調閱監視器追查砸攤惡煞的下落，將依新修正的刑法第150條公然聚眾實施強暴脅迫罪嫌法辦。



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