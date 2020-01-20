桃園男不甩保護令！潛前女友屋「躲5hrs」…叫醒她求復合　竟掐脖再強壓侵犯

▲桃園男不甩保護令，潛入前女友家中躲5小時，掐脖又性侵對方得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園一名高姓男子2019年8月間違反保護令，偷偷潛入前女友小欣（化名）的住所，並潛入房內叫醒她談復合，小欣驚醒決定報警處理，高男見狀竟雙手猛掐對方的脖子，最後在小欣苦苦哀求下才鬆手，隔日清晨又性侵對方得逞。檢方依殺人未遂等罪將高男提起公訴。

檢警調查，44歲的高姓男子與小欣為前男女朋友關係，高男2019年8月22日晚間10時許，竟違反保護令偷偷潛入小欣住處，並躲在房間內。

小欣同日深夜10時30分許返家，並沒有察覺異狀安然就寢，孰料，睡到23日凌晨3時許，竟遭高男叫醒要談復合，她一見嚇傻，決定報警處理。

高男見狀，怒氣值狂飆起了殺心，竟用雙手勒住小欣的脖子，並恫稱，「反正小孩都已經交待給前妻，父母也不要我了，我也沒有什麼牽掛了」。小欣察覺不對勁，趕緊佯裝要復合，並請求高男原諒，他這才鬆手。

2人同床共寢，小欣原打算等到高男睡著逃離房間，沒想到卻因不敵睡意而睡著了。隔日清晨5時許，高男睡醒無視小欣用手推拒，並喊「不要」，仍強壓對方硬上，小欣擔心有生命危險，不敢再行反抗，事後決定報警處理。

事後高男坦承犯行，桃園地檢署日前偵結，最後依殺人未遂、強制性交等罪將高男起訴。

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