2019年跟上流行了沒？「10大爆紅夯品」回顧　水果皇后回歸、芋頭奶油酥必搶

▲「水果皇后」山竹在去年解禁於台灣重新開放。（資料圖／業者提供）



記者蕭筠／綜合報導

2019年有沒有跟上流行？每年總是會有不少爆紅商品吸引大批台人嚐鮮搶買，就算要花上好幾個小時排隊也心甘情運。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，2019年10大人人都想入手的神之夯品，快來看看自己有沒有跟風過一波吧。

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▲2019年爆紅單品霧光。（圖／網路溫度計提供）



No.10 Art Event八款限量地毯

IKEA每年都會在Art Event推出的聯名家居藝術品，2019年與潮牌Off-White合作祭出8款限量地毯，每件雖要價上萬元，但一開賣依舊瞬間被秒殺，甚至有人排了3天就為了搶頭香，人氣超高。

No.9 英國限定貝禮詩草莓奶酒

英國限定的貝禮詩草莓奶酒2019年被發現現蹤美式賣場好市多，該款奶酒因結合鮮奶油、香草、可可，讓嗆辣威士忌順口許多，再加上粉色瓶身，成了2019年熱門單品之一。

No.8 小美黑糖珍奶雪糕

2019年黑糖珍奶大流行，老品牌小美冰淇淋看準市場推出「黑糖珍奶雪糕」，濃郁奶香搭配黑糖再點綴上珍珠，吸引大批民眾瘋搶，曾一度成為IG新一代打卡聖品。

No.7 仙女紅茶霜淇淋

全家和台灣本土知名茶廠「台灣農林」聯手打造的仙女紅茶霜淇淋，因濃郁茶香搭配牛奶，果然搶攻了不少冰淇淋控，還有一系列仙女紅茶、仙女醇奶茶等聯名商品也都夯到不行。

No.6 人氣歌謠三明治

只有在SBS電視台員工餐廳販賣的三明治，雖外型簡陋，內餡也不多，但因食材健康受到不少明星青睞，如TWICE、SEVENTEEN等偶像團體，去年該款三明治來到台灣開起快閃店，吸引不少迷妹排隊搶買，就為吃上一口偶像的最愛。

No.5 小米手環4

近來穿戴裝置崛起，以高CP值著稱的小米手環可是不少人選擇用來記錄自己心率、部署的首選配件，尤其是新推出的小米手環4，不僅千元有找還擁有彩色螢幕及，各大網站一開賣就被搶購一通，直接缺貨。

▲好市多爆紅甜點芋頭奶油酥。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



No.4 好市多芋頭奶油酥

近年來美式賣場好市多可是出產不少人氣爆品，去年最夯的就是這款「芋頭奶油酥」，不僅優惠價格，再搭配滿滿芋頭內餡，讓所有芋頭控全淪陷，掀起搶賣熱潮。

No.3 Switch健身環

2019年最夯的單品絕對不能錯過Switch健身環大冒險，透過遊戲過程達到健身效果，讓健身再也不無聊，難怪讓不少人直接淪陷。

No.2 山竹

去東南亞必吃的「水果皇后」山竹，相隔16年終於在去年解禁，一開放就吸引大批人搶購，就為品嚐那微酸中帶甜、令人想念連連的好滋味。

▲AirPods Pro賣到缺貨。（圖／記者邱倢芯攝）



No.1 AirPods Pro

榮登2019年最搶手的單品就是「AirPods Pro」，雖價格不菲，但因強大的降噪效能，再度掀起一波話題，網上評價一步，不過整體功能已十分實用，網路上直接賣到缺貨，預購也是要等2個月以上，人氣爆表。

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