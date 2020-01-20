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年貨大街賣「錢母」老闆娘：要排3天！網拍喊到7800元…紫南宮回應藏玄機

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▲▼年貨大街賣「錢母」老闆娘：要排3天！網拍喊到7800元…紫南宮回應藏玄機。（圖／東森新聞）

▲年貨大街賣「錢母」一組1200元！老闆娘：要排3天才排得到。（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

南投竹山紫南宮土地公人氣旺，發財金、錢母每年都吸引上萬信徒瘋搶，未料網路上卻出現賣家，高價轉賣2020鼠年錢母，從數百元一度喊到一組金銀套幣7800元，更有攤商在台中年貨大街轉賣。消息傳回紫南宮，廟方鄭重表示，錢母是土地公與信眾的「非賣品」，轉賣恐怕會賣掉自身的福氣。

「全部剩3組而已，自己用送人都很好…」台中年貨大街被發現，有攤販在兜售紫南宮的鼠年錢母，老闆娘解釋，全部的錢母都是拿來轉賣的，是當地居民有免費額度，自己不留，就拿出來幫忙賣，開價1200元一組， 還說賣這麼貴因為「這很難拿得到」、「這排隊還排不到，要排2、3天才排得到！」純粹幫他們換現金。

▲▼▲▼年貨大街賣「錢母」老闆娘：要排3天！網拍喊到7800元…紫南宮回應藏玄機。（圖／翻攝蝦皮）

▲網拍賣錢母喊價到7800元…紫南宮回應藏玄機。（圖／翻攝蝦皮）

年貨大街上還不只一間再轉賣錢母，還有另一家攤販也有在賣，且賣得更貴，老闆開價值接喊上一個1600元，直呼「元旦排的啦！你如果不要花錢，就是初一去排，不過要排整套就要前一個晚上去排。」

紫南宮錢母非常熱門，元旦發送首日就大排長龍，綿延7公里，每年過年更吸引上萬人來搶購，最新2020鼠年錢母才改版亮相不到1個月，網路上已經出現賣家拍賣，價格驚人，標價從單獨金幣600元、有水晶擺飾精裝版1200元，到一組金銀套幣喊到7800元的天價，甚至標榜是「紫南宮委員提供」，最高還有高達70組庫存。

轉賣錢母行為不只有法律疑慮，更犯了大忌！紫南宮主委莊秋安受訪時坦言，每年都會固定發放幾個錢母給當地居民，這次會出現錢母轉售，可能是居民多出來、覺得用不到就拿出來轉賣換錢。他錯愕地說，把錢母賣掉是非常不好的，「土地公要給你的福氣，要給你的運，你把它賣掉、轉賣給別人是不好的，買的人也不見得能得到福氣。」

事實上，紫南宮的錢母只送不賣，從101年龍年開始至今已經發送9年，再3屆就集滿12生肖，每年設計都不同，收藏價值高，廟方不採取法律途徑，但也強調，錢母是土地公和信徒結緣的吉祥物，不該變成買賣交易。

▲▼竹山紫南宮公布鼠年大改版的鼠來寶錢母。（圖／民眾提供）

▲紫南宮元旦發放鼠年錢母，吸引9萬人潮排隊，隊伍長度逾7公里。（圖／紫南宮提供）

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