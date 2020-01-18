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新北市圖中和分館辦「書香年貨大街」　邀新住民親子另類圍爐過新年

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▲ 新北市圖中和分館辦「書香年貨大街」 邀新住民親子另類圍爐過新年。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新北市圖中和分館辦「書香年貨大街」，邀新住民親子圍爐過新年。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將近，各地年貨大街陸續展開，新北市立圖書館中和分館18日特別擺起書香年貨大街，準備各式各樣的的書香年貨，同時邀請新住民親子到圖書館圍爐共讀，並且送給小朋友新春閱讀福袋，讓新住民親子可以感受過年圍爐的歡樂氣氛及溫暖，同時交流異國年節文化。

下週就是農曆春節了！為了讓新住民親子可以體驗過年的歡樂氣氛，中和分館特別在春節前夕邀新住民親子到圖書館團圓同樂，並且準備了書香年貨大街，以及多元文化體驗活動，帶新住民親子剪窗花、聽年節故事、玩猜謎遊戲。同時也準備了新春閱讀福袋送給小朋友，讓新住民體驗傳統春節文化，同時團聚同樂，互相交誼。

來自印尼的莎蒂說，臺灣要圍爐吃年夜飯，印尼的過年則是齋戒月，需要禁食30天，兩地過節的方式不太相同，因此特別帶孩子來參加圖書館的活動，感受過年的歡樂氣氛，對臺灣的年節文化與節慶習俗也可以有更多的認識。

▲ 新北市圖中和分館辦「書香年貨大街」 邀新住民親子另類圍爐過新年。（圖／新北市立圖書館提供）

邀請新住民親子到圖書館圍爐共讀，並且送給小朋友新春閱讀福袋。

新北市立圖書館館長王錦華表示，過年辦年貨，希望民眾過年採買年貨，也別忘了準備精神食糧，用書香加味，讓過年更有意義。為了服務愛書的民眾，新北市29區圖書分館同步推出豐富的「書香年貨」，超過上萬本的各類熱門新書，以及上千部強檔影片、動畫，提供民眾借閱。

王錦華說，總館21日起並且開放桌遊免費借用，為了服務愛書人，春節期間也特別延長讀者的借閱期限，讓大家在過年期間除了享用豐盛的美食，滿足味蕾，也能豐富精神食糧，想要借書回家過個好年的民眾千萬要把握年前的最後機會！

新北市立圖書館總館暨各區分館，春節期間1月24日（除夕）至1月27日（初三）休館，1月28日（初四）起正式開館服務；總館24小時自助取書機、新莊頭前智慧圖書館、蘆洲仁愛智慧圖書館、以及三重捷運站的自助借還書機，春節期間照常提供服務。春節期間相關休館資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2953-7868。

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