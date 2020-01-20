看病返家機車沒電　女警暖心協助…里港翁直呼好幸運

▲屏東縣里港分局三和派出所警員劉玫伶載許姓鄉民到派出所，再牽電動車回派出所充電，暖心舉動，讓他及家屬都感動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉許姓鄉民，騎乘電動車就醫，回程卻無電熄火無奈停在路旁，遇到里港分局三和派出所警員劉玫伶偵辦案件返回，向她揮手求助，劉員立即上前了解情況，將其載回派出所，再將電動車牽回充電，連絡家人接回，暖心舉動，讓他及家屬很感激。

據了解，里港鄉許姓鄉民日前從里港市區就醫完騎乘電動摩托車準備返家，途土庫路段時車子突然沒電熄火，僅能暫時將其牽至路旁，所幸在路上發現有員警騎乘巡邏機車經過，便趕緊揮手請求協助。

三和派出所警員劉玫伶見狀，醒前了解情形後便立即先將他載返派出所喝水休息，再將其車子牽至派出所充電，並聯繫許民兒子前來接送父親返家，待車子充電完成後前往派出所領取即可。劉員及派出所其他同仁暖心的舉動也讓許民及其家屬不禁豎起大拇指，給熱心的警察同仁們一個讚。

里港分局分局長楊龍祥表示，身為一名警察，無論是處理民眾糾紛或是為民服務，都應秉持將心比心的態度，以真誠相待，劉員熱心為民眾的態度，不僅大大地拉近警民彼此的距離，也讓警方在地方的良好印象，大為加分。

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