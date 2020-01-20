巧合？網瘋傳披頭四56年前月曆　和2020日期「完全一致」

▲1964年披頭四月曆的日期竟與2020年完全一致引發討論。（圖／翻攝自FB／香港60年前，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

2020年來到，許多人也紛紛拿出新手帳或月曆，打算在新本子上記錄下一整年的規劃。近日卻有網友發現，家中收藏的一本1964年英國傳奇樂隊「披頭四」（The Beatles）的月曆，竟與56年後的2020年所有日期「完全符合」，超狂巧合在網路上引發熱烈討論，有人覺得驚奇，也有人以數學原理解釋背後原因，不過有更多人懷念起「披頭四」的音樂，以及該樂團帶來的重要影響力。

近日網路上瘋傳的1964年「披頭四」黑白月曆上，不僅有4名團員John Lennon、Paul McCartney、George Harrison及Ringo Starr合照，更有珍貴獨照等，他們穿著筆挺西裝綻放出青澀但自信的笑容，還有拿樂器或騎馬的照片，整本月曆充滿復古而獨特的韻味，也是樂迷收藏的珍品，而最巧妙的是，月曆中的日期竟與2020年「完全一致」，只要把年份修改，馬上就可以變身今年月曆，讓許多網友驚嘆不已，紛紛轉發分享。

有網友則用數學原理加以拆解，原來所有日曆都是28年為一循環，套用「最小公倍數」便能一窺其中奧秘，由於一周有7天，每4年逢閏年，因此只要找出7和4的最小公倍數，就可以得出解答，也就是說這本月曆上的日期在1992年時早已重複過，下次若想再使用便需要等到2048年。

雖然解答後，奧妙感少了許多，但更多人看到這本月曆後都會感慨一代搖滾天團逝去後，後世再找不到這般偉大而具有影響力的樂團，紛紛回覆，「人生就是一循還」、「再也沒有The Beatles了」、「我的青春！」。