「陽光筆記本」超暖心！　高消搜救犬正妹訓練員入鏡：牠是赤足英雄　

▲高雄市消防局跟陽光基金會合作推出筆記本，正妹訓練員跟搜救犬AKa入鏡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

即將跨年，不少單位都會出年曆，有些縣市的消防局也會出「猛男月曆」，但是不同於其他縣市的消防局，高雄市政府消防局改走「溫暖」路線，跟陽光基金會南區服務中心一起合作，邀請燒燙傷之友跟消防人員拍攝互動照片，出版一本「陽光筆記本」，參與其中消防局人員鄭莛芸表示，看著燒燙傷的病友們「最感動的，不是完成一件事，而是鼓起勇氣開始」。

參與拍攝的高雄市消防局搜救犬訓練員鄭莛芸，不但是個正妹，也是高雄市消防隊首位外勤女隊員，現在成為搜救犬Aka訓練員的她，對於這次參與拍攝，她自己在臉書寫下對於搜救犬的一段詮釋文：「當搜救犬停下腳步吠叫時，表示找到了生命跡象...日以繼夜，恆河沙數般的訓練與磨練，就是希望能在災區中尋求一絲生機。即使髒了身，傷了腳，但它仍無懼，牠是消防員的家人，牠是"赤足英雄"」。

▲高雄市消防局跟陽光基金會合作推出筆記本，正妹訓練員跟搜救犬AKa入鏡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局跟陽光基金會合作推出筆記本，搜救犬訓練員鄭莛芸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市消防局跟陽光基金會合作推出筆記本，搜救犬訓練員鄭莛芸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

參與本次拍攝的傷友顏先生，工作意外造成他的頭部、顏面、頸部、軀幹有2~3度傷燙傷且面積達60%左右之狀況。復健初期不僅手腕彎曲，甚至因手部抖動，使得無法拿著碗筷用餐之情形。不過現在他仍不放棄，並且告訴自己：「遇到了就是面對，絕對不放棄，我的努力不只是為了我，還有我最愛的家人，快點好起來，不能成為家人的負擔」。

消防局表示，每場災難中所拉出的每一條生命，其實都是代表著消防弟兄對防範意外發生的重視及堅持的核心價值。期望透過這次的異業合作，不僅能讓防災宣導更多元，更重要的是，可以讓過去因不同原因而受傷的傷友知道，社會上有很多的資源及力量，都在為公共安全努力，也在幫他們鼓勵。



▲為消防員與傷友顏先生拍攝照片。（圖／高雄市消防局提供）

▲為消防員與傷友攝照片。（圖／高雄市消防局提供）

▲為消防員與傷友（黃背心）拍攝照片。（圖／高雄市消防局提供）