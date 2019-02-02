爺爺贈與房產後反悔　父親姑叔6尊長起訴請求孫子還地

▲桃園馬氏家族爭產，最後變成父親、叔叔、姑姑6名尊長，對決孫子。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園馬氏家族出現爭產風波，孫子與父親、叔叔、姑姑等6名尊長，為了爺爺的房產打起官司。經營窗簾工廠的爺爺，在過世前受到孫子的多方照顧，最後將楊梅區近800坪的林地過戶給孫媳婦、中壢區的560坪窗簾工廠則交給孫子。爺爺事後反悔，起訴要求孫子、孫媳返還，結果案件審理期間爺爺過世，變成父親、叔叔、姑姑等6名尊長承受訴訟。一審判決孫子全敗訴，二審高院則改判孫子可以取得工廠，但必須返還林地。可上訴。

判決指出，叔叔、姑姑等長年旅居國外，留在台灣僅父親與三叔。而經營窗簾工廠的爺爺，在2009年間到2013年間，與孫子、孫媳婦同住。爺爺名下有多筆土地、房產，希望能蓋個圖書館或醫院，來紀念曾祖父。在與孫子討論後，決定交給孫子執行，因此爺爺在2009年10月間，將楊梅區近800坪的林地，以贈與的名義過戶給孫媳婦。

孫子跟在爺爺身旁，經營窗簾工廠，在2013年間，爺爺決定將工廠交給孫子，並辦理土地過戶完畢。沒想到過戶後，孫子態度丕變，開始惡言相向。孫子甚至還臉書私訊給住在國外的姑姑，說「如果爺爺60歲就死，大家一定會好好照顧奶奶，爺爺就是壞在活得太長」、「我昨天這樣教訓妳爸爸，說他早該死了」。爺爺在台大醫院住院期間，孫子也拍照，P圖惡搞命名為「台大陰森照」，貼在臉書上，並於照片旁加註「死前的幽魂」、「靈異再現」、「他要去死也可以」等等話語。爺爺不滿，反悔將財產交給孫子，2014年間起訴要求孫子、孫媳塗銷土地登記。

沒想到爺爺起訴後，身體狀況變差，官司停擺，最後爺爺在2016年初過世，由父親與叔叔、姑姑等6名尊長承受訴訟，公堂上對決孫子。一審法院判決6名尊長全部勝訴，孫子必須返還工廠，孫媳婦也必須塗銷登記。孫子、孫媳上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為楊梅林地部分，爺爺確實沒有與孫媳婦達成贈與合意，這部分仍判決孫媳婦必須塗銷登記。至於中壢工廠的部分，6名尊長認為依照民法規定，親屬間贈與土地，負有扶養義務人倘若對贈與人為侮辱之情事，得撤銷贈與，要求孫子返還工廠。但高院認為，這部分因孫子並未成立刑法的「妨害名譽罪」，故不構成侮辱情事，不得撤銷贈與，因此這部分改判孫子可以保留工廠。可上訴。

