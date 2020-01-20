查爾斯王子要金援哈利一年！私房錢助新生活　英王室將審視

▲英國王儲查爾斯（左）與哈利王子（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子與梅根宣布淡出王室後，2人的一舉一動及未來可能狀況都成為媒體關注焦點。如今，英國媒體指出，王儲查爾斯將會掏私房錢資助哈利王子夫婦度過未來一年的新生活，且這並不是先前協議的一部分，而是以父親對兒子一家三口的經濟援助，並於屆滿一周年的時刻檢視小倆口的財務狀況；但知情人士透露，這筆錢並非「取之不盡」（bottomless）。

綜合每日電訊報（The Telegraph）、太陽報報導，哈利王子夫婦身邊的親朋好友越來越擔心小倆口在淡出王室後的經濟問題，且關鍵的維安花費也是一大重點。但消息人士指出，2人的維安相關安排一團糟；根據估算，維安費用可能高達數百萬英鎊，且排除掉旅行出訪、事先勘查、住家安全等細項，一個人的花費少說也要50萬英鎊。

▲英國哈利王子和夫人梅根。（圖／路透）

消息指出，查爾斯王子決定自掏腰包，不碰康瓦爾公國（Duchy of Cornwall）莊園的收入，而是用個人投資來資助哈利王子一家未來一整年新生活的費用，這並非先前協議當中的一部分，純粹是以父親對兒子的經濟支持。只不過，與查爾斯王子關係密切的消息人士提到，這筆資金並非「取之不盡」，將會在一年後回頭檢視哈利夫婦一家的經濟狀況。

在哈利夫婦宣布淡出王室後，白金漢宮（Buckingham Palace）18日宣布，哈利與梅根將不再是王室成員，不再使用「薩塞克斯公爵殿下與公爵夫人殿下」（Duke and Duchess of Sussex）頭銜，不再接受用於履行王室職務的公帑，不再正式代表女王，但仍將繼續「維護女王陛下的價值」，上述「四不」原則從春天開始生效。

CNN報導，現階段仍有許多問題需要解答，包括哈利的離開會如何影響父親及哥哥威廉，哈利的王室職責是否會由父親跟哥哥分擔，或是王室的工作量將會減少，目前都還有待確認。CNN指出，哈利與梅根未來可能從事商業工作，也或許是媒體工作，「我們知道，這對夫妻還未簽署任何商業協議。」

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