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4離島機場大改造！最快明年動工　擬邀知名建築師團紀彥設計

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▲▼明日綻,忠泰建設與長虹建設「二代對談」,團紀彥。（圖／記者季相儒攝）

▲民航局將邀日本知名建築師團紀彥改造離島4機場。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

交通部民用航空局今（20）日舉行73週年局慶，民航局長林國顯在會中宣示，今年起將陸續改造澎湖七美、望安與台東綠島、蘭嶼等4座離島機場，將邀請日本知名建築師團紀彥操刀設計，希望打造出當地觀光新門戶。

▲▼交通部次長祁文中與民航局長林國顯頒獎表揚128位績優與資深民航從業人員。（圖／民航局提供）

▲林國顯說，離島4機場今年開始規劃設計，順利的話，明年可發包動工。（圖／民航局提供）

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林國顯表示，澎湖七美、望安與台東綠島、蘭嶼等機場，今年開始陸續規劃、設計，要落實交通部「設計美學導入公共建設」的理念，也將邀請改造桃園機場第一航廈的日本知名建築師團紀彥來操刀，希望結合在地特色，打造離島新航廈。

若順利的話，明年就可以發包、動工，讓新航廈成為地方觀光的門戶。另外，嘉義等後續需要整建的航站，未來也會納入這些理念與精神。

▲▼蘭嶼航空站,德安航空。（圖／記者陳詩璧攝）

▲蘭嶼機場有望大改造，將成門戶新亮點。（圖／記者陳詩璧攝）

另外，台灣各處機場去年旅客進出量突破7千萬人次，達到7千2百萬人次，世界飛安高峰會去年也首度來台舉行。祁文中今天代表交通部長林佳龍致詞時，特別稱許民航局同仁的努力，讓世界各國瞭解台灣在精進飛航安全上的專業水準與努力。

祁文中指出，交通部已經發表了2020運輸政策白皮書，以安全、效率、品質與綠色等四大施政主軸，籌劃未來10年運輸策略與方案，期許民航局持續做好飛航服務與飛安監理，引領、協助台灣產業開創新局。

▲▼交通部次長祁文中與民航局長林國顯頒獎表揚128位績優與資深民航從業人員。（圖／民航局提供）

▲祁文中表示，交通部將以安全、效率、品質與綠色等四大施政主軸，籌劃未來10年運輸策略與方案。（圖／民航局提供）

林國顯則補充，去年民航局完成了帛琉、越南、印尼及諾魯等國家通航協定的簽署或修訂，去年冬季班表，共有12家航空公司新闢或復飛15條航線，至去年底，在台營運的航空公司已有96家，交織出326條國際航網，連接全球150個城市。

硬體設施部分，林國顯說，去年民航局完成了台中機場過夜機坪與高雄機場跑道整建，桃園機場新塔台也在去年底啟用，台中機場新航廈整建工程則於去年底動工，各處機場的旅客服務品質都在逐步提升。

至於桃園機場第三跑道環評案上周卡關，環委決議要求補件再審，後續進度備受關注。對此，林國顯表示，若第三跑道環評能在第一季通過，民航局可望3月開始徵收土地，經費約新台幣1575億元。

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