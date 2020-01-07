遠航停飛是事實！發不出薪資又再次跳票　林佳龍：廢證案已送交通部

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空去年12月12日爆發停飛烏龍，民航局擬對其開罰並廢照，遠航之後也提交陳述意見書由民航局審酌。交通部長林佳龍上午出席交通部新春記者會受訪指出，民航局已依據民航法提出廢止民用航空運輸許可證建議，目前這部分已經送到交通部，交通部航政司還有法規會也請民航局再補充說明理由，這部分還在進行中。

林佳龍說，遠航無預警停飛是事實，但卻自己主觀認定是烏龍，民航局是主管機關，因此交通部希望有更完整的補充說明，一切依程序來進行，他強調，飛安是最高的目標，也是最起碼的要求，因為飛安除涉及技術面，也跟財務、人事面有關係。公司治理問題涉及到很多政府單位，除了交通部民航局，也包含金管會、勞動部等等，未來要復飛或是重新再申請許可證，都會依照飛安作為一切的依據。

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▲遠航廢證最終結果何時會出來？林佳龍說，沒有任何時間跟政治考量，一切依法行政。（圖／記者賴文萱攝）

但何時結果會出來？林佳龍說，沒有任何時間或政治的考量，一切依法行政，主要是因為希望這個程序走得非常嚴謹，否則遠航未來也可能會提起訴訟，因此交通部希望站穩法的程序，讓一切更周延。

至於遠航稱有港資公司願意投資，林佳龍說，投資或財務這只是一部分的問題，會請民航局加以了解，但這跟廢證與否是兩回事，因為財務計畫會影響到員工工作權，包含是否資遣問題，這部分勞動部會跟相關單位也有提出必須要預防，但薪資發不出來，證明遠航已經再次跳票，遠航自己應該來誠實面對，一定要以員工權利為最優先考量。

▲▼遠航上個月薪水發不出來，公司發公告給所有員工。（圖／遠航提供）

遠航爆發停飛事件後，董事長張綱維當時出面澄清，遠航沒有要停飛，且也找到新的投資人，強調「兩周後10億元資金就會到位」，不過遠航遲遲未公布投資人細節。但6日是遠航發12月薪水的時間，不過如今也確定發不出員工薪水。

根據遠航發給全體同仁的內部信指出，因集團及張董個人資産與投資部分受到合庫銀行查封，致公司資金受嚴重影警，原訂發放12月之薪資，故不得已須延後給薪，造成員工不便，尚請見諒。本公司正與國內知名財力雄厚企業主位於香港的境外投資公司磋商投資合約細節，並保障員工工作權及薪資，預計本周內將可完成。

投資人已明確表達投資意願，亦肯定本公司同仁堅守工作崗位為復航持績準備的努力，目前只待雙方議定合约內容據以執行，並承諾將於近期代垫新資，以保障員工應有權益、安定士氣。

▲遠航爆發停飛烏龍，董事長張綱維強調已有投資人，資金將會到位。（圖／記者李毓康攝）