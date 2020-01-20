遭欠薪1個月、公司又恐被廢證　遠航機師獲獎苦嘆：領得很心酸

▲民航局73週年局慶，交通部次長祁文中表揚128位績優與資深民航從業人員。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導



交通部民用航空局今（20）日舉行73週年局慶，交通部次長祁文中與民航局長林國顯頒獎表揚128位績優與資深民航從業人員，其中也不乏有目前停航中的遠航員工。受獎的遠航機師張克辛就說，公司前途未卜，領獎領得很心酸，現在正在規劃另謀出路。

今天局慶大會中，祁文中與林國顯頒獎表揚了128位績優與資深民航從業人員，包括民航局、航警局同仁，與華航、長榮、遠航、立榮、華信、虎航、漢翔等各家航空公司、維修與地勤業從業人員獲獎。

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▲民航局頒獎表揚128位績優與資深民航從業人員，其中不乏有現在仍停飛中的遠航員工。（圖／民航局提供）

目前已停航一個多月的遠航這次共有6人獲獎，有正機師張克辛、主任吳錫融、二等工程師蔡明達、資深客艙長張慶文、客艙長陳培芳及勤務員陳浩盛。

張克辛受訪時表示，他在遠航任職13年，今天雖是被肯定來接受表揚，但其實領獎領得很心酸，現在公司前途未卜，雖然每天仍進公司照常進行地面訓練工作，可是也在規劃要另謀出路。陳培芳則低調說，每天仍有去公司報到，其他不願多談。

遠航12月中無預警停飛至今，已逾1個多月，正面臨可能被民航局廢證的處分，雖然遠航董事長張綱維聲稱仍要繼續經營，且已有投資人有意願接手，但從1月發薪日至今仍積欠員工12月薪水，且說好的資金也遲遲未到位。