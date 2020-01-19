民宅疑金爐復燃起火冒濃煙1人嗆傷　國小女童與家人攀爬隔鄰逃生

記者林悅／台南報導

台南市南區三官路一間透天厝19日下午發生火警，疑該民眾送神燒完金紙後，金爐內仍留有火星，搬到一樓儲藏室導致復燃冒出大量煙竄。44歲屋主進行滅火時，遭濃煙嗆傷送醫無大礙，屋主國小女兒帶著弟弟等家人等人從4樓爬到鄰宅逃生，火勢在10多分鐘被消防人員撲滅，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

▲台南市南區三官路1間透天厝，19日下午發生火警冒出大量濃煙，造成屋主1人受嗆傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）





台南市消防局119勤務中心於19日下午4時37分據報，南區三官路有一棟透天厝發生火警冒出大量黑煙，消防局馬上出動4個消防分隊16車42人前往搶救。消防人員到場發現，起火的是金爐，而延燒旁邊雜物約1平方公尺，44歲的屋主要滅火時，被濃煙嗆入身體不適，但意識清醒，消防人員架梯在2樓救下屋主，以救護車送成大醫院救治，幸無大礙。

消防人員破壞一樓鐵捲門，接駁水線進行搶救，火勢約在10多分鐘內撲滅，並進行殘火及濃煙處理，另屋主一對讀國小的女兒、兒子及家人等，從4樓陽台攀爬到隔鄰民宅順利逃生。

據消防局指出，起火點是一樓後方的儲藏室，起火原因疑似金爐焚燒金紙後，裡面未有熄滅的火星而引燃產生大量黑煙釀禍。目前起火原因及財物損失由消防局調查處理中。