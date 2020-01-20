台東海岸線聯22至29日疏導管制　請遊客避開車多時段

▲ 台東海岸線聯春節疏導管制，期間自22至29日。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

農曆春節期間，前往東海岸台11線中華大橋路段、富岡漁港、小野柳、加路蘭風景區、富山護魚區等景點，預估旅客將會驟增，台東警分局為疏導年節期間交通秩序，將於109年1月22日8時起至1月29日20時止，在富岡地區及海堤新闢外環道路實施「單行道」道路管制，有車多壅塞將於中華大橋北端實施「輪放管制」作為，建議民眾提前規劃行程，避開車多時段。

鑒於往年連續假期台11線南從中華大橋至富山護魚區之間交通流量增加，中華大橋北端多車道匯流成二線車道，易造成交通壅塞，警方將於中華大橋北側自富岡加油站前至富山護漁區路段（北上：上午10至12時、南下：下午16至18時），為疏導沿途交通秩序，將於機（慢）車道兩側區間擺設交通錐，防止自小客車由右側違規超車。小野柳風景區北方伽路蘭公園前，將於行車分向線擺設交通錐管制車流，禁止南下車輛轉入該處，以避免造成壅塞，影響北上車流動線。港區道路採用「單行道」管制，嚴禁違規停車，警方將派遣警力加強勸導、取締違規停車情形，並對嚴重妨害行車秩序之違規停車予以告發並拖吊，東56線1k+280~1k+760路段富岡海堤新闢外環道路已完工，開放北上單向通行。

台東警分局長郭子弘表示：為落實109年春節期間加強交通疏導秉持「交通順暢-一路順暢，人車平安」，呼籲民眾遇有車多時，請耐心等候，切勿違規駕駛，期使民眾與旅客度過愉快的春節假期。

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