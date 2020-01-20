每年春節必塞！台東富岡地區　規劃聯外道路+單行道管制

▲富岡海堤新闢外環道路已完工，開放北上單向通行。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

每年農曆春節期間，台東東海岸各景點都將湧入大量人車潮，台東縣警察局規劃將於1月22日8時起至1月29日20時止，在富岡地區及海堤新闢外環道路實施「單行道」道路管制，如遇有車多壅塞情形，將於中華大橋北端實施「輪放管制」措施，請民眾循序前進，切勿併排停車及路肩超車，以免影響其他用路人權益。

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▲「富岡地區」聯外道路、單行道管制及停車場規劃配置圖。

鑒於往年春節連續假期期間，台11線南從中華大橋至富山護魚區之間交通流量增加，中華大橋北端多車道匯流成二線車道，易造成交通壅塞，請用路人避開車多尖峰時段，警方將於中華大橋北側自富岡加油站前至富山護漁區路段（北上：上午10至12時、南下：下午16至18時），為疏導沿途交通秩序，將於機（慢）車道兩側區間擺設交通錐，防止自小客車由右側違規超車，影響行車動線。

此外，在小野柳風景區北方伽路蘭公園前，將於行車分向線擺設交通錐管制車流，禁止南下車輛轉入該處造成壅塞。另外，港區道路採用「單行道」管制，嚴禁違規停車，警方將派遣警力加強勸導、取締違規停車情形，並對嚴重妨害行車秩序之違規停車予以告發並拖吊，以免造成交通阻塞。

▲機（慢）車道兩側區間擺設交通錐，防止自小客車由右側違規超車。

另東56線1k+280~1k+760路段富岡海堤新闢外環道路已完工，開放北上單向通行，通往富岡漁港及前往搭船旅客，可多利用富岡濱海綠廊景觀道路前往，民眾請遵守員警指揮及管制規定，以維護交通順暢。

台東警察分局長郭子弘表示，富岡地區循例實施春節交通安全疏導勤務，呼籲民眾遇有車多時，請耐心等候，切勿違規駕駛，期使民眾與旅客度過愉快的春節假期。

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