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三寶酒駕自撞平交道水泥護欄　他下車急報警！路人幫推車解危

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▲酒駕自撞平交道水泥平交道護欄的石姓男子被移送法辦。（圖／龜山警分局提供）

▲酒駕自撞平交道水泥平交道護欄的石姓男子被移送法辦。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

30歲石姓男子18日晚間19時許開車行經桃園市龜山區建國東路平交道時，疑因不勝酒力直接衝撞平交道水泥護欄並卡在鐵軌旁，然後在駕駛座上呼呼大睡，不但影響火車通行，也造成後方車輛必須繞道而行，幸好有民眾見義勇為協助推車並將火車攔下，王姓男子被員警拖下仍在醉，警方依公共危險罪嫌送辦。

▲並管制平交道讓這起自撞事故未釀更大傷害。（圖／龜山警分局提供）

▲並管制平交道讓這起自撞事故未釀更大傷害。（圖／龜山警分局提供）

一位黃姓民眾ＰＯ文在社群指稱，他不是三寶，昨天晚上他駕車行經平交道時，目睹前車自撞護欄後在車上呼呼大睡，下車敲他窗戶也叫不醒，於是立即報警處理，警察到場後確定為酒駕，將駕駛拖出坐在路邊還在醉；這起自撞事故也影響火車和道路交通，幸好路人也幫忙一推車排除事故並將火車攔下。網友盛讚「你救他一命」「樓主幫忙，好人啊」「還好有擋下」「他怎麼沒被收掉」。

▲▼警方和熱心民眾將自撞車輛排除，被撞護欄傷痕。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方和熱心民眾將自撞車輛排除，被撞護欄傷痕。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方和熱心民眾將自撞車輛排除，被撞護欄傷痕。（圖／龜山警分局提供）
警方表示，石姓男子否認喝酒，但酒測值已超過標準值，已達公共危險罪，全案依法移送法辦。警方呼籲目前公司行號尾牙餐敘頻繁，酒後不開車、開車不喝酒。

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