酒駕瑪莎拉蒂撞BMW「爆炸燒死2人」！富二代正妹爆哭下跪…律師：BMW有問題

▲23歲富家女駕駛瑪莎拉蒂撞BMW，害2人亡。（圖／翻攝自微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南省商丘市去年發生一起嚴重車禍，23歲的譚姓女子酒後駕駛瑪莎拉蒂在路上飆車，追撞前方一輛BMW轎車，導致車輛爆炸起火，造成2死4傷的慘劇，她事後開庭時對著死者家屬下跪，痛哭道歉，但仍沒有得到對方的諒解。令人生氣的事，譚女的律師事後指出，一定是該輛BMW轎車有問題，否則怎麼會起火爆炸。

綜合陸媒報導，這起事件發生在2019年7月3日，當時譚女與2名朋友聚餐飲酒後，叫了代駕服務，卻始終等不到代駕者，在2名友人的慫恿之下，決定開車上路。由於譚女酒後意識不太清醒，一路上連續擦撞多輛小型轎車，隨後被多名車輛駕駛攔下。

被多人攔下後，譚女在2名友人的催促下，再次發動車輛，強行加速逃逸，撞上等待紅綠燈的BMW轎車，將該輛車推行了一個路口，導致BMW爆炸，造成車內2人死亡。

▼被撞的BMW當場起火爆炸。（圖／翻攝《今日頭條》）



譚女的個資隨後被網友肉搜出來，原來不但是富家女，還常常在朋友圈微博的炫富。她曾非常清晰地描述了自己的家世，「我爸給我零花錢都1萬2萬（人民幣）的給」、「老娘鞋+包能買輛法拉利」、「LV、CL堆成山！看見LV就想吐。」

而這起案件近日開庭，譚女當庭認罪，對著死者家屬下跪痛哭，希望能得到對方的諒解。但死者家屬都不願諒解，希望法官能夠判處譚女死刑。令家屬更氣的是，譚女的辯護律師在庭上向法官說明，會發生這起事件，一定是該輛BMW轎車內部有問題，如果不存在瑕疵的話，就不會爆炸起火燃燒。

目前這起案件仍在審理當中，判決結果為何，仍待當地法院進一步調查。

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