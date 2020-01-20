「我不是最強韓粉！」台南電池商喊：庶民要求重新選舉　賣房捐500萬反貪

▲台南電池各分店掛起「庶民要求重新選舉」的紅布條，引發許多人關注。（圖／翻攝臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名電池行老闆丁鐵生，最近在自己的10多家分店張掛「庶民要求重新選舉」的紅布條，引發許多人關注，有人支持、有人反對，可說反應兩極；丁鐵生夫婦表示，他們不是「鋼鐵韓粉」，更不是偶像崇拜，只是要求台灣是選賢與能「清廉政治」的國家，這只是身為庶民的小心願。

丁鐵生在臉書PO文給年輕人：「如果不能看清政客操弄手段，真的很容易把愛你疼你的父母，貶為一無是處的米蟲；反而把貪官污吏，當成親爹一樣孝順聽話！無論恐懼或仇恨都是政客利用的武器！」，「尤其自己還在求學，經濟還不能獨立自主，卻質疑父母能力，豈不滑稽？」

丁鐵生之前在台南各家分店店前掛上紅布條：「愛國很簡單，認真工作、誠實納稅，不要投票給騙子」，呼籲民眾誠實繳稅，還在臉書上公布自己的繳稅單，在許多台南電池的相關廣告，也能看到相關類似的呼籲，尤其是對蔣經國、孫運璿等人的清廉、政治風範推崇備至，顯示他心中對政治清明、為官清廉有一份堅定的信仰與堅持。

2020大選結束，台南電池粉尃PO文指出：「總統，817萬票，區域立委，63％得票率，2020總統與立委大選，如此結果，您相信嗎？蔡英文執政，涉貪腐敗事蹟不斷！？論文涉假；升等資料機密封存；政治酬庸，肥貓遍地；總統專機，走私香菸；斷交七國，部長不用下台；敗選之人高升行政院長，副院長，交通部長，中選會主委；縱容網軍逼死無辜外交官，尤其涉案網軍竟是總統閨蜜…？以上事蹟無不驚世駭俗，駭人聽聞，但知識份子不是裝聾作啞，默不作聲，完全不批評；就是自甘墮落，同流合污，甚至轉而攻擊異議！」、「成績最差的學生，卻得到史上最高分，同學都知道，那就是作弊！同學作弊，就看其他同學要不要舉發，就看老師要不要抓而已。如果同學選擇包庇，老師涉嫌掩護，學校公然主導作弊，外人怎麼抓？」、「全體國人，若有良知，皆應提出質疑，而不是隨聲應和執政黨，酸言酸語其他異議。」、「台灣，向上提升或向下沉淪，決定在自己手裡。不要讓無恥政府，操弄你我未來！，庶民呼籲，重新選舉，還我乾淨民主！」。

台南電池台南的各家分店，也同步掛出紅色布條，宣傳老闆夫婦「選賢與能」、「清廉政治」的理念。丁鐵生夫婦表示，他們並非有錢人，名下有一棟房子，最近把這棟房子賣了，扣除貸款約約還有500萬元，他想要捐贈出來，第一個100萬元要捐給當年尹清楓案的遺孀李美葵，理由是尹清楓是擋了他人財路的好軍人，如果沒有貪官汙吏，尹清楓就不會死，而遺孀多年來追查真相，送100萬元是鼓勵她。

▲台南電池臉書PO出許多反貪腐，誠實納稅的文章，希望喚起各界對清明政治的重視。

第二個100萬則要送給揭發弊案的媒體工作者，捐贈時會一起公布名單，第三與第四個100萬則要送給太太的母校台南光華高中，與自己的母校台南海事，希望學校重視反貪教育。最後一個100萬則送給員工。

丁鐵生夫婦說，他們經營電池賺的錢都用在開設分店等事業上，並不是有錢人，有人說他們是「超強韓粉」、「鋼鐵韓粉」，其實他們並不是，他們不是追求偶像崇拜者，不認同簡單地將他們「歸類」韓粉，賣掉的房子是手中自住外唯一棟房子，他經營10多家分店，雖有賺錢但都是靠血汗辛苦累積。

他說，當老師的父親從小就嚴格教導他要明辨是非善惡，他們夫婦認為台灣一定要有「清廉政治」，不可以有貪腐，大家都像他一樣誠實繳稅，國家才會進步，所以選舉就是選賢與能，選出一位愛國、清廉、有能力打造「清廉政治」的人來當國家領導人，才會期待能政黨輪替，讓台灣能有像蔣經國、孫運璿一樣清廉自守的導領人來領導建設台灣，他們所做的事，只是要推廣「清廉治國」的理念的重要性，並不是偶像崇拜、粉絲互比，這些都不是他們要的。丁鐵生夫婦希望澄清說明，這個十分重要。

▲老闆丁鐵生夫婦，認為「清廉政治」才能帶給台灣光明的未來，政治不貪腐，人民誠實納稅，國家才會進步，他們不是韓粉，只是小庶民對政治清明的渴求。

台南電池粉專20日上午PO文指出：「對不起，澄清一下，小編個人2020總統大選支持韓國瑜，是認為韓國瑜比較像清廉領袖的樣子。選賢與能，三位總統候選人裡面，我比較認同韓國瑜，但我不認為我是韓粉！我們公司所有同事，投票給誰，自由選擇，尊重。小編沒有意見，也不能有意見！今天韓國瑜如果順利當選了，大家就要好好監督他，不是一味支持！在下一貫理念，「絕對權力，絕對腐敗」，面對政治人物，保持距離。敬而遠之，是一貫態度！要賺錢，請經商！要從政，請清廉！官與商，請保持安全距離！…。記者稱在下是「最強韓粉」？似乎畫錯重點，在下厲聲疾呼，唯一重點：「貪官污吏，全民公敵」、「嚴懲貪污，不分藍綠」！