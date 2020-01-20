武漢肺炎病例激增　醫師憂：傳染力恐比SARS還要強

▲武漢肺炎擴散至深圳、上海，至少3起疑似病例。（圖／翻攝明報）

實習記者羅明輝／綜合報導

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，周末兩天感染確診病例激增136例，其中1人死亡；目前就連北京市、廣東省都出現首宗病例，。對此，醫師吳昌騰就在臉書發文提到，新型冠狀病毒已經進入有效率人傳人，以目前情況來看，傳染力有可能比SARS還要強。

吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文指出，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）已進入有效率人傳人，急診的醫護人員要注意，凡是遇到從中國大陸返台的患者都要提高警覺。

他強調，以傳染病毒特性，通常臨床表現和傳染力通成呈現反比，以（2019-nCoV）目前患者重症率（約13％）低於SARS（50％）來看，（2019-nCoV）傳染力會比SARS還要強。

▲圖／翻攝自來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

武漢衛生健康委員會20日公告，武漢目前累積病例已經198例，其中3例死亡，25例康復出院，還有170例仍在院觀察、治療。除此之外，累計追蹤密切接觸者達817人，已解除醫學觀察727人，仍在接受醫學觀察90人。

對此，臺大醫院小兒科主任、感染症醫學會理事長黃立民擔心，短期內突然多出多名感染病例，代表實際感染數量恐超出想像；英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心，則依據各項數據參考，推測武漢可能已有至少1700人感染武漢肺炎。

▲武漢肺炎疫情蔓延，香港海關加強防疫檢控。（圖／達志影像／美聯社）

重症醫師陳志金同樣在臉書並表示，武漢肺炎再增1死！擴散快速就連深圳、北京也淪陷，「昨天的擔心並非空穴來風，控制不住了！198這個數字也只是MRC估計的最下限而已」。

醫師蔡秀男也提醒，「口罩準備好，無恃敵之不來，恃吾有以待之；中國武漢肺炎病毒都出國了，果然已經出省...不擴散才奇怪，沒隱匿才奇怪，做好自保才好。」

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