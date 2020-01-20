影／「天下制裁」集會爆衝突7人送醫　發言人涉2罪被警帶走

記者蔡儀潔／綜合報導

香港「民間集會團體」昨（19）日舉行「天下制裁」示威活動，警方稱遮打花園集會高峰期有11680人參與。不過，集會期間再度爆發警民衝突，截至晚上8點半，港島區有6男1女受傷送往瑪麗醫院，年齡介乎17至60歲，全部情況穩定。集會發言人劉頴匡被指涉嫌2罪，於晚間被警方帶走。

據《東網》報導，民間集會團隊(19日於中環遮打花園及遮打道一帶舉行「天下制裁」集會，但活動才進行一個多小時就出現暴力情況，被警方要求立即終止集會。此外，還有便衣警員遭到圍毆，活動場地外圍也持續有大批黑衣人聚集，警方則在周遭使用催淚彈、胡椒噴霧趕人。

▲集會現場。（圖／路透社）

港府下午4點左右發佈聲明稱，就部分集會人士要求外國政府干涉香港事務及實施「制裁」，「特區政府對此表示極度遺憾。外國政府、議會或組織在香港政制發展事宜上毫無角色，不應透過任何評論或措施，試圖影響或介入香港就相關事宜的討論。」

▲港警發射催淚彈，人群四處躲避。（圖／翻攝香港電台）

警方下午4點46分表示，今日下午大批暴徒在中環遮打花園一帶破壞、縱火及堵路，甚至襲擊正在與集會主辦單位溝通的警務人員；因應現場暴力情況，警方正使用最低所需武力，包括施放催淚煙，驅散及拘捕違法者。

集會發言人劉頴匡於晚間表示，今日集會有15萬人參與，過程中有一名自稱員警公共關係科人員在主辦方準備疏散人群時，上前要求終止集會，但該名人士一直拒絕出示證件，引發在場人士情緒高漲，儘管最終他有匆匆展示證件，但場面已難以控制，因此今日情況失控，完全是警方的責任。

劉頴匡向記者交代完集會情況後，多名警員現身，將他及其他成員帶走。警方表示，劉頴匡涉嫌煽動他人暴力情緒、違反不反對通知書條件。